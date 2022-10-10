国际汽联确定红牛、阿斯顿·马丁违反2021预算帽
国际汽联公布2021年“预算帽”财务审计结果，确认红牛和阿斯顿·马丁违反财政规则。
过去一周，2021年预算帽审计结果引起了极大关注，有报道称红牛和阿斯顿·马丁涉嫌超出了规定的1.45亿美元上限。国际汽联原先要在上周三公布结果，但最后推迟到本周一。
在一份声明中，国际汽联表示除了红牛、阿斯顿·马丁和威廉姆斯之外，其他七支车队都获得了针对2021赛季的财务合格证书。
威廉姆斯的违规行为是指延误提交文件，为此车队已经被罚款。而阿斯顿·马丁也在程序上违反了规则，但可以理解的是并不存在成绩获益，而是与行政方面的会计规程有关。红牛既有程序上的违规，也存在“轻微超支”。
声明中表示："国际汽联预算帽管理部门目前正在依据《财政规则》决定对阿斯顿`马丁和红牛采取适当的行动，进一步的信息将按照《规则》进行通报。"
此前新加坡大奖赛期间，红牛领队克里斯蒂安·霍纳声称今年三月车队递交的2021年财务文件能够确定在限额范围内，而且还低于几百万美元。但是，国际汽联的审计结果并不认同，认定奥地利车队在去年“轻微”超出了限制，既超支不到5%。
对于“轻微”违反财务制度，规则中列出了一系列可以采纳的处罚方案，包括罚款、公开训斥、扣除制造商或车手积分榜积分、取消赛事资格、空气动力学测试受限。
对于国际汽联公布的结果，红牛表示惊讶。奥地利车队通过社交媒体发表了声明：“我们注意到国际汽联关于‘轻微超支违反财政规则’的调查结果，这让人感到惊讶和失望。我们递交的2021材料低于预算帽限额，因此我们需要仔细审查国际汽联的调查结果，因为我们仍然认为相关费用低于2021年的预算帽金额。”
“尽管有其他人的推测和立场，但肯定有一个国际汽联规则下的程序，我们将恭敬地遵循这一程序，同时我们将考虑所有可用的选择。”
上赛季，红牛赛车RB16B的竞争力最终帮助马克斯·维斯塔潘赢得了第一个世界冠军。上周日，他又在铃鹿连续两年加冕总冠军，而红牛距离获得2013年后第一个制造商年度冠军近在咫尺。
红牛的直接竞争对手梅赛德斯和法拉利在该问题感到紧张，因为2021年的成本支出不仅限于上赛季赛车的开发，而且对今年新一代赛车的竞争力也又影响。另外其他车队感到担心的，还有国际汽联将对红牛这样的违规采取怎样的处罚。
如果国际汽联对红牛“重拳出击”，那么考虑到预算帽从2021年才开始执行，所有车队依然在试图理解阶段，严重的处罚会被认为“不公平”。但是反过来，如果国际汽联的处罚力度过于宽松，那么这可能会为竞争对手的车队打开大门，让他们觉得他们不再需要坚决执行预算帽。
Red Bull Racing RB16B
Photo by: Erik Junius
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皮埃尔·加斯利表示他在日本大奖赛开场阶段与死亡只有“两米之远”，严肃地指出比赛控制中心在大雨中派出牵引车辆是车手们不可接受的举动，而且是对已经去世的朱尔斯·比安奇的不尊重。