国际汽联确定红牛、阿斯顿·马丁违反2021预算帽

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过去一周，2021年预算帽审计结果引起了极大关注，有报道称红牛和阿斯顿·马丁涉嫌超出了规定的1.45亿美元上限。国际汽联原先要在上周三公布结果，但最后推迟到本周一。

在一份声明中，国际汽联表示除了红牛、阿斯顿·马丁和威廉姆斯之外，其他七支车队都获得了针对2021赛季的财务合格证书。

威廉姆斯的违规行为是指延误提交文件，为此车队已经被罚款。而阿斯顿·马丁也在程序上违反了规则，但可以理解的是并不存在成绩获益，而是与行政方面的会计规程有关。红牛既有程序上的违规，也存在“轻微超支”。

声明中表示："国际汽联预算帽管理部门目前正在依据《财政规则》决定对阿斯顿`马丁和红牛采取适当的行动，进一步的信息将按照《规则》进行通报。"

此前新加坡大奖赛期间，红牛领队克里斯蒂安·霍纳声称今年三月车队递交的2021年财务文件能够确定在限额范围内，而且还低于几百万美元。但是，国际汽联的审计结果并不认同，认定奥地利车队在去年“轻微”超出了限制，既超支不到5%。

对于“轻微”违反财务制度，规则中列出了一系列可以采纳的处罚方案，包括罚款、公开训斥、扣除制造商或车手积分榜积分、取消赛事资格、空气动力学测试受限。

对于国际汽联公布的结果，红牛表示惊讶。奥地利车队通过社交媒体发表了声明：“我们注意到国际汽联关于‘轻微超支违反财政规则’的调查结果，这让人感到惊讶和失望。我们递交的2021材料低于预算帽限额，因此我们需要仔细审查国际汽联的调查结果，因为我们仍然认为相关费用低于2021年的预算帽金额。”

“尽管有其他人的推测和立场，但肯定有一个国际汽联规则下的程序，我们将恭敬地遵循这一程序，同时我们将考虑所有可用的选择。”

上赛季，红牛赛车RB16B的竞争力最终帮助马克斯·维斯塔潘赢得了第一个世界冠军。上周日，他又在铃鹿连续两年加冕总冠军，而红牛距离获得2013年后第一个制造商年度冠军近在咫尺。

红牛的直接竞争对手梅赛德斯和法拉利在该问题感到紧张，因为2021年的成本支出不仅限于上赛季赛车的开发，而且对今年新一代赛车的竞争力也又影响。另外其他车队感到担心的，还有国际汽联将对红牛这样的违规采取怎样的处罚。

如果国际汽联对红牛“重拳出击”，那么考虑到预算帽从2021年才开始执行，所有车队依然在试图理解阶段，严重的处罚会被认为“不公平”。但是反过来，如果国际汽联的处罚力度过于宽松，那么这可能会为竞争对手的车队打开大门，让他们觉得他们不再需要坚决执行预算帽。

Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius