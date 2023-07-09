国际汽联澄清周冠宇无需为排位赛阻挡奥康负责
国际汽联在英国大奖赛之前确认周冠宇无需为排位赛中阻挡埃斯特班·奥康负责，他将在银石从第17位发车。
排位赛Q1里，处于出场圈的周冠宇在通过11号弯时不巧出现在Alpine车手的前进路线上，后者当时正在进行计时圈。赛会干事受到报告后，在排位赛后对这一时间进行了调查。
在听取了两位车手和车队的说法后，赛会干事认定，尽管阻挡事实成立，但因为阿尔法·罗密欧车手当时没有其他选择，所以他没有任何过错。
裁决书中写到：“Q1期间，周冠宇在出场圈来到11号弯出口处，他在赛车线上缓慢前进，从而阻碍了正在做飞驰圈的奥康。不过，在听证会上，周冠宇解释说，他不得不慢速行驶以避开前面的汉密尔顿，而且他不得不留在赛道左侧，因为当他入弯时，他被博塔斯从右侧超过，他无法在不造成危险的情况下离开赛车线。他的车内录像证实了这一点。两位车手都认为，虽然奥康受到了阻碍，但在当时的情况下，周冠宇难以安全地避免这一事件的发生，因此，赛会干事不采取进一步的行动。”
在以第11名完成周五第二节练习后，周冠宇在周六遇到了巨大的困难。第三节练习开始后，他的赛车在出场圈发现存在压力丢失问题，这使得车队用了整个阶段的时间进行检查和维修。尽管问题在排位赛前得到解决，但因为缺乏重要的练习时间，中国小将在条件复杂的排位赛Q1开始后，难以找到赛车的驾驶感觉。他实际上只做了一个飞驰圈，结果名列第18位，无缘晋级。
”我认为我们有潜力在本周末提高我们的表现，但不幸的是，今天对我们的团队来说相当棘手，我们无法最大限度地利用我们的机会，“周冠宇在周六结束后表示。
”最后一次练习赛中，由于一个技术问题，我没有得到练习时间，车队及时调查并解决了这个问题，让我在排位赛回到了赛道上。但我的出场时间也很有限，我努力寻找足够的抓地力，最终只得到一个计时圈，这不足以让我进入Q2。我们当然很失望，没有得到真正往前赶的机会，但现在我们的主要目标是重整旗鼓，为比赛做好准备。“
而对阿尔法·罗密欧车队来说，雪上加霜的是，瓦尔特利·博塔斯尽管进入了Q2，但在Q1计时圈结束后停在赛道上，并就此提前退出了争夺。排位赛后的燃油检查里，芬兰人的赛车只剩下0.09升燃油，远远没有达到需要至少1升样本以供检查的规则，因此被取消了排位赛成绩。据悉是因为油泵相关问题，导致没有注入足够的燃油。这意味着他只能从最后发车。
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