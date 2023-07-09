国际汽联澄清周冠宇无需为排位赛阻挡奥康负责

排位赛Q1里，处于出场圈的周冠宇在通过11号弯时不巧出现在Alpine车手的前进路线上，后者当时正在进行计时圈。赛会干事受到报告后，在排位赛后对这一时间进行了调查。

在听取了两位车手和车队的说法后，赛会干事认定，尽管阻挡事实成立，但因为阿尔法·罗密欧车手当时没有其他选择，所以他没有任何过错。

裁决书中写到：“Q1期间，周冠宇在出场圈来到11号弯出口处，他在赛车线上缓慢前进，从而阻碍了正在做飞驰圈的奥康。不过，在听证会上，周冠宇解释说，他不得不慢速行驶以避开前面的汉密尔顿，而且他不得不留在赛道左侧，因为当他入弯时，他被博塔斯从右侧超过，他无法在不造成危险的情况下离开赛车线。他的车内录像证实了这一点。两位车手都认为，虽然奥康受到了阻碍，但在当时的情况下，周冠宇难以安全地避免这一事件的发生，因此，赛会干事不采取进一步的行动。”

在以第11名完成周五第二节练习后，周冠宇在周六遇到了巨大的困难。第三节练习开始后，他的赛车在出场圈发现存在压力丢失问题，这使得车队用了整个阶段的时间进行检查和维修。尽管问题在排位赛前得到解决，但因为缺乏重要的练习时间，中国小将在条件复杂的排位赛Q1开始后，难以找到赛车的驾驶感觉。他实际上只做了一个飞驰圈，结果名列第18位，无缘晋级。

”我认为我们有潜力在本周末提高我们的表现，但不幸的是，今天对我们的团队来说相当棘手，我们无法最大限度地利用我们的机会，“周冠宇在周六结束后表示。

”最后一次练习赛中，由于一个技术问题，我没有得到练习时间，车队及时调查并解决了这个问题，让我在排位赛回到了赛道上。但我的出场时间也很有限，我努力寻找足够的抓地力，最终只得到一个计时圈，这不足以让我进入Q2。我们当然很失望，没有得到真正往前赶的机会，但现在我们的主要目标是重整旗鼓，为比赛做好准备。“

而对阿尔法·罗密欧车队来说，雪上加霜的是，瓦尔特利·博塔斯尽管进入了Q2，但在Q1计时圈结束后停在赛道上，并就此提前退出了争夺。排位赛后的燃油检查里，芬兰人的赛车只剩下0.09升燃油，远远没有达到需要至少1升样本以供检查的规则，因此被取消了排位赛成绩。据悉是因为油泵相关问题，导致没有注入足够的燃油。这意味着他只能从最后发车。