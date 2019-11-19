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Formula 1 / 巴西大奖赛 / 突发新闻

国际汽联：汉密尔顿选择放弃为自己申辩

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国际汽联：汉密尔顿选择放弃为自己申辩
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2019年11月19日 下午1:17

国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西透露，梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿因和亚历山大·阿尔本在巴西大奖赛倒数第二圈发生碰撞而受到处罚，而且他主动不向仲裁小组为自己申辩。

汉密尔顿在赛后收到了仲裁小组的传召，他们希望能够听取两位当事车手的意见，也是为了给这位世界冠军一次解释的机会，而不是立刻做出处罚。

当时这个决定意味着汉密尔顿可以去颁奖台接受第三名的奖杯，而最终获得第三名的卡洛斯·塞恩斯失去了出席颁奖仪式的机会。

这个情况与近期墨西哥和美国比赛最后一刻牵涉到丹尼尔·科维亚特的类似事件形成了对比。那两次，俄罗斯人在比赛结束后立刻受到了处罚，而没有称述他本人的观点。

然而，汉密尔顿在收到传唤之前，已经在接受鲁本斯·巴里切罗对前三名的电视采访时，承认了自己的过失。随后，他没有面见仲裁小组，而是由梅赛德斯车队的运动总监罗恩·米多斯传达了他已经承认了自己的过错，结果促使国际汽联做出加时5秒的判罚。

“他们想要进行赛后调查，”马西说道，“因此他们传唤了两名车手，但梅赛德斯方面承认了犯规行为。他们过来表示‘没有必要进行赛后调整，刘易斯承认是他犯规'。这是罗恩的原话，就是那样。”

“本来是要进行调查的，但你开始调查时车队说‘是我们的过错'。对另一方来讲，调查就变得非常容易了!”

马西同意仲裁小组当时面对困难的情况，他们想要给汉密尔顿一次陈述事件经过的机会，因为前三名的位置至关重要，但同时要快速地做出决定、让真正的第三名获得者登上领奖台也非常紧迫。

“这就是第二十二条军规（意指两难境地），”他说。

翻译/七七

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Event 巴西大奖赛
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车手 Alexander Albon , 刘易斯 汉密尔顿 Shop Now
车队 梅赛德斯车队 Shop Now
Author Adam Cooper

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