国际汽联新任主席或“不原谅”汉密尔顿缺席年度颁奖

因为对阿布扎比安全车重启操作感到失望，汉密尔顿和梅赛德斯领队托托·沃尔夫都没有出息周四晚上在巴黎举行的国际汽联年度颁奖。但是按照《竞赛规则》第6.6条，"在锦标赛中获得第一、第二和第三名的车手必须出席国际汽联的年度颁奖仪式"，获得年度第二名的英国人需要到场。

苏拉伊姆在周五当选国际汽联主席。当被问到汉密尔顿的缺席是否违反规则时，他在个人第一堂新闻发布会上回答说："最终，规则就是规则。我们要查看专业性的规则是如何运用的，他是否违反了规则？我必须研究一下。"

他补充说："当然，我们必须遵守我们的规则。但与此同时，这并不妨碍我们让一位世界冠军对这项运动产生好感。

"对人友好很容易。而且对人友好也很廉价。而且这也是为了激励人们。但肯定的是，如果有任何违规行为，这里面没有原谅。"

苏拉伊姆表示，国际汽联要了解的关键是汉密尔顿是否确实违反了规定。不过他也承认，阿布扎比周日的事件让梅赛德斯车手“深受打击”。

当被追问他是否真的不会“原谅”七届世界冠军时，苏拉伊姆说："原谅总是存在的，但规则就是规则。我们看的是规则。而我总是说：规则不是制定的。是人类制定的......而且它们可以被人类改善和修改。因此，规则是存在的，是可以改善的。“

"我知道刘易斯对所发生的事情非常难过，我想说他‘深受打击’。但我们必须看看是否有任何违规。我不能（说是现在）。现在我当选主席才几个小时，我还没有回顾事实就来给出答复。"

尽管如此，如果汉密尔顿缺席颁奖礼被认定违反F1规则，那么他可能被罚款，而不会有任何竞赛类处罚。

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