国际汽联撤销给汉密尔顿"不恰当的“驾照扣分

从杆位发车的汉密尔顿，因为在出场到发车区前两次练习起步的程序被判定违规，在比赛开始不久后收到了两张5秒罚单。

根据赛会干事的处罚决定，汉密尔顿有两项违规：第一项，没有遵守赛事总监在比赛《注意事项》第19.1条，在指定的区域进行起步的练习；第二项，违反《竞赛规则》第36.1条，在维修区出口的非指定起步练习区域，没有“使用连贯的油门和连贯的速度”。

英国车手在第16圈进站换胎前，接受了总共10秒的处罚。虽然他在半程时追回到前三名，但是无法跟进一步，只能接受第三名的结果，错过了在索契追平91胜的机会。瓦尔特利·博塔斯则在接管比赛后稳健地领先马克斯·维斯塔潘完赛，收获了个人本赛季第二场胜利。

比起受罚后错失胜利，汉密尔顿还被扣除了两个超级驾照分数，令他12个月里累计被扣10分，距离自动停赛只有一步之遥。比赛一结束，英国人显然感到失望。在接受Sky Sports F1采访时直言处罚决定“荒唐”，并且猜测国际汽联“试图阻止”他获胜。

不过几个小时过后，这起事件发生了意外的反转。国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西确认，赛会干事在收到梅赛德斯和44号赛车车手提供的信息后，又调取了无线电通讯，确认汉密尔顿是根据梅赛德斯车队的指示，在被指违规的区域做练习起步。

因此，赛会干事撤销了对他的驾照扣分，取而代之的是对梅赛德斯车队罚款2.5万美元。

汉密尔顿在去年的巴西大奖赛中因为撞到亚历山大·阿尔本，被扣2分。本赛季揭幕战中，他再度与红牛车手发生事故，又被扣2分，而且同一个周末，他因为在Q3违反黄旗规则已经被扣2分。

三周前在蒙扎，没有看到维修区关闭信号就进站换胎，令他受重罚后无缘胜利，同时也再被扣2分。这使得这位正在追逐第七个世界冠军的车手，带着8个扣分来到索契。

“荒唐的是今年普遍对车手处以扣分，”汉密尔顿在赛后的新闻发布会上表示。“如果你把别人置于危险中，你撞到别人，那么你肯定应该被罚分。”

“我没伤害任何人，没有把任何人置于伤害里，所以这根本上就是荒唐的规则——但事情就是这样。我只能确保今后无可挑剔。不给他们任何借口。”

《赛事注意事项》

19.1

练习起步只能在维修区出口信号灯后方右侧进行，为了避免疑惑，这包括维修区为比赛而开放的任何时间。

车手们必须在他们的左侧留出足够空间，让另一名车手通过。

19.2

Max Verstappen, Red Bull Racing, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 in the press conference Photo by: FIA Pool

车手同行的声援

在已经拿到90场胜利的情况下，汉密尔顿追平及超过迈克尔·舒马赫，成为新的获胜次数最多的车手只是时间问题。而且，他几乎已经可以一只手触到第七冠。

当英国人被问及是否真心觉得国际汽联的赛会干事针对他，他回答说：“我未必去想那是针对我的。我认为可能大多数车队，无论什么时候一支车队跑在前面，他们显然会受到很多密切注意。我们赛车上的每样东西都受到检查，复查和第三次检查。

“他们修改规则，例如引擎规则，很多很多事情就是为了让比赛精彩，我确信如此。就今天发生的事情，我不知道规则是否有关系，但是自然感觉上如此。

“感觉就是我们在迎难而上，但没关系，我不是从前没有面对过逆境。我们只要继续专心工作，继续战斗，继续尝试把工作做得更好、更干净、无可指责，正如我以前说过的。”

获得本场第二名的维斯塔潘，向汉密尔顿表达了支持。荷兰人说：“如果你引起撞车，那是不一样的，但是刘易斯的受罚已经足够苦恼。

“我不知道你被扣几分——2分？这有点严厉，他总共被扣了10分。我的意思是，他停的地方是不对，但为那被扣分，我不确定那是对的。他已经被罚得足够了，在比赛里受罚，所以我不认为还要为此扣他分。我猜我们会在下次会议上讨论，看看是不是会有事情发生。”

事实上，汉密尔顿在蒙扎比赛后，就表达过他对驾照扣分系统的质疑。本次，四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔对这个争议性的处罚，提出了异议。

德国人认为，“在赛道上做出疯狂的动作或者危险的驾驶，（被扣分）是正当的，但如果在维修区超速或微小的违规，不应该被扣分。”

F1将休息一周多的时间，在10月上旬前往纽伯格林进行埃费尔大奖赛。在国际汽联收回了扣分决定后，汉密尔顿的超级驾照上的扣分恢复到8分。而前2分会在11月中旬自动过期。