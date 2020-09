国际汽联撤销给汉密尔顿"不恰当的“驾照扣分

从杆位发车的汉密尔顿,因为在出场到发车区前两次练习起步的程序被判定违规,在比赛开始不久后收到了两张5秒罚单。

根据赛会干事的处罚决定,汉密尔顿有两项违规:第一项,没有遵守赛事总监在比赛《注意事项》第19.1条,在指定的区域进行起步的练习;第二项,违反《竞赛规则》第36.1条,在维修区出口的非指定起步练习区域,没有“使用连贯的油门和连贯的速度”。

英国车手在第16圈进站换胎前,接受了总共10秒的处罚。虽然他在半程时追回到前三名,但是无法跟进一步,只能接受第三名的结果,错过了在索契追平91胜的机会。瓦尔特利·博塔斯则在接管比赛后稳健地领先马克斯·维斯塔潘完赛,收获了个人本赛季第二场胜利。

比起受罚后错失胜利,汉密尔顿还被扣除了两个超级驾照分数,令他12个月里累计被扣10分,距离自动停赛只有一步之遥。比赛一结束,英国人显然感到失望。在接受Sky Sports F1采访时直言处罚决定“荒唐”,并且猜测国际汽联“试图阻止”他获胜。

不过几个小时过后,这起事件发生了意外的反转。国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西确认,赛会干事在收到梅赛德斯和44号赛车车手提供的信息后,又调取了无线电通讯,确认汉密尔顿是根据梅赛德斯车队的指示,在被指违规的区域做练习起步。

因此,赛会干事撤销了对他的驾照扣分,取而代之的是对梅赛德斯车队罚款2.5万美元。

汉密尔顿在去年的巴西大奖赛中因为撞到亚历山大·阿尔本,被扣2分。本赛季揭幕战中,他再度与红牛车手发生事故,又被扣2分,而且同一个周末,他因为在Q3违反黄旗规则已经被扣2分。

三周前在蒙扎,没有看到维修区关闭信号就进站换胎,令他受重罚后无缘胜利,同时也再被扣2分。这使得这位正在追逐第七个世界冠军的车手,带着8个扣分来到索契。

“荒唐的是今年普遍对车手处以扣分,”汉密尔顿在赛后的新闻发布会上表示。“如果你把别人置于危险中,你撞到别人,那么你肯定应该被罚分。”

“我没伤害任何人,没有把任何人置于伤害里,所以这根本上就是荒唐的规则——但事情就是这样。我只能确保今后无可挑剔。不给他们任何借口。”

《赛事注意事项》

19.1

练习起步只能在维修区出口信号灯后方右侧进行,为了避免疑惑,这包括维修区为比赛而开放的任何时间。

车手们必须在他们的左侧留出足够空间,让另一名车手通过。

19.2

Max Verstappen, Red Bull Racing, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 in the press conference

Photo by: FIA Pool