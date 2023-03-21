国际汽联撤销处罚，阿隆索的沙特第三名“失而复得”

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吉达的比赛结束后，刚刚走下领奖台的阿隆索被告知他被加时10秒滑落到第四，第三名的奖杯被转交给了原本在他身后5.1秒完赛的梅赛德斯车手乔治·拉塞尔，原因是赛会干事在接到另一份报告后认定阿斯顿·马丁在执行5秒罚时的时候有违规行为，从视频来看，后千斤顶在阿隆索在等待换胎开始之前有短暂地接触到赛车。

对此，阿斯顿·马丁的车队代表提出重审，认为规则中对本项处罚的表示并不明确。于是赛会干事举行了赛后的听证会，阿斯顿·马丁一方的论点并不在于千斤顶碰到了赛车，而是规则里没有清楚地写明机械师不能在赛车执行罚时期间触碰赛车。

F1竞赛规则第54.4c)条写到：“当赛车根据上述第54.3a)或54.3b)条的规定接受处罚而在维修区内禁止时，在赛车接受处罚静止的时间内，不得接受作业。”

阿斯顿·马丁领队麦克·克拉克在赛后接受采访时表示，车队谨慎起见，让赛车静止超过了5秒，而车队感觉规则在此方面的阐述“模凌两可”，因此由竞赛总监安迪·史蒂文森与赛会干事交涉。

“规则说你不能在车上作业，据我们的理解，我们没有在车上作业。但我认为现在的讨论是围绕千斤顶是否接触到赛车。我想这就是目前正在澄清的问题。”

然而根据国际汽联方面的表述，车队之间接受如果技师触碰了赛车就会被视为违反规则。一份声明中写到：“他们表示，在SAC（竞赛顾问委员会）会议上与各车队达成的共识是，在执行处罚时不能触碰赛车的任何部分，因为这将构成对赛车的作业。”

然而，比赛结束两个多小时之后，赛会干事接受阿斯顿·马丁提出的重审并听取了称述之后，国际汽联宣布对阿隆索的处罚取消，理由是阿斯顿·马丁方面表示车队之间没有大成果所谓的共识。

国际期间在声明中表示：“在审查了新的证据后，我们的结论是，没有如此前向赛会干事建议的那种明确的约定，可以依靠这种约定来确定各方同意千斤顶触碰赛车就等于在赛车上作业，不多说了。”

“在这种情况下，我们认为我们原来对14号赛车的处罚决定需要被推翻，我们也是这样做的。”

规则重审

阿斯顿·马丁成功保住阿隆索的第三名，除了表明车队之间没有达成过“在接受处罚时，不能触碰赛车的任何部分，因为这将构成对赛车的作业”约定之外，关键在于提出了“有视频证据表明，有七次不同的情况下，赛车在接受与14号赛车类似的处罚时被千斤顶碰而没有受到处罚”。

因此，在没有处罚先例的情况下，赛会干事只能撤销先前做出的处罚决定。不过，国际汽联在这次事件后表示，将在下一轮的澳大利亚大奖赛前对相关规则进行重审。

“赛会干事后续决定听取并批准参赛者的复议权，是对‘在赛车上作业’定义有了新证据的结果，对此有相互矛盾的先例，而且被这次的具体情形暴露，”国际汽联发言人表示。

“因此，这个话题将在3月23日星期四举行的下一次竞赛咨询委员会上讨论，并将在2023年国际汽联一级方程式澳大利亚大奖赛之前发布澄清。这种审查和改进其程序的公开方法是国际汽联以公平和透明的方式监管这项运动的持续使命的一部分。”