国际汽联拒绝梅赛德斯巴西事件重审要求

上周日在英特拉格斯的比赛进行到第48圈时，汉密尔顿尝试从4号弯的外线超越他的争冠对手，但是被维斯塔潘逼出了赛道。赛会干事虽然留意到这起事件，但决定不对红牛车手的动作进行调查。

当时，维斯塔潘赛车上向前的车载画面无法获得。直到比赛结束后的周二，F1公布了画面，而梅赛德斯立即决定上诉，试图让赛会干事重审事件。

卡塔尔大奖赛前，国际汽联传唤了红牛和梅赛德斯车队的代表。不过，巴西的赛会干事小组推迟到周五才举行听证会，但最后的结果是拒绝了梅赛德斯的要求。

赛会干事在决定书中表示，梅赛德斯提出"这段录像是相关的，因为它是唯一可以将车辆的整体位置、33号车驾驶员（维斯塔潘）的转向动作、赛车的前进方向和赛车的接近程度放在一起分析的录像"。

听证会上播放了之前无法获得的录像，梅赛德斯还将录像与之前一圈的录像，并排做了比较。

虽然该事件在比赛期间没有受到调查之下，但赛会干事表示，如果维斯塔潘的正面车载在紧要的决定做出后立即能够查看，那么情况就会不同。"在作出决定时，赛会干事认为他们有足够的信息来作出决定，而这与两位涉事车手赛后的即时评论大致一致。”

"如果他们认为33号赛车向前的摄像机录像对做出决定至关重要，他们肯定会对该事件进行调查——在赛后进行调查——并在获得该录像后做出决定。"

决定书中还写道，赛会干事确定这段录像 "没有显示与他们当时获得的其他角度特别不同的特殊情况，或者特别改变了他们基于最初可获得的录像所作出的决定"。

赛会干事在作出决定时还引用了2020年奥地利的一个案例，当时汉密尔顿因没有在排位赛中看到黄旗后减速而被处罚。汉密尔顿原本没有受到处罚，但在赛会干事获得新的录像后，对他进行了发车位的处罚。

虽然赛会干事表示两起案例中呈现的录像都是 "新的"，但他们声称巴西的材料并不特别重要。相比之下，奥地利案件中的录像 "清楚地显示黄旗从车内可见，车手因没能减速而受到处罚"。

对于赛会干事的决定，梅赛德斯领队托托-沃尔夫表示他并不感到惊讶。"完全在意料之中，我认为我们是想围绕这起事件引发一场讨论，因为它可能会成为未来几场比赛的主题。我认为这个目标已经达到了。我们真的没想过它会继续发展。"

红牛则欢迎国际汽联做出澄清的决定，其领队克里斯蒂安·霍纳表示，如果对其他争议事件进行重审，情况有可能失去控制。

"我认为这显然是正确的决定，因为对于那场比赛中发生的一大堆其他事件，那样会打开潘多拉盒子，” 他说。

"我认为现在最重要的事情是专注于这场大奖赛。很高兴来到卡塔尔。我认为这将是一个很好的赛道，我们希望有一个良好干净公平的竞争，不仅是在这里，还有吉达和阿布扎比。"