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国际汽联披露艾菲尔大奖赛应急计划

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国际汽联披露艾菲尔大奖赛应急计划
By:
, Grand prix editor
Co-author: Alex Kalinauckas
Translated by: Frankie Mao

Motorsport.com获悉，国际汽联将调整应急计划，避免在纽伯格林举行的艾菲尔大奖赛的剩余周末会像周五一样无法进行。

由于糟糕的天气条件使得医疗直升机无法在20分钟时间里飞抵位于Koblenz的指定医院，周五的两节自由练习都没能在纽伯格林进行。

前往医院可以采取驾车的方式，但必须在强制的20分钟时间窗口里完成。但是昨天，这种办法无法做到，让两节练习都无法进行。

F1赛事总监迈克尔·马西在周五下午表示，“备用计划”正在制定中，从而确保不会再本周末余下时间里损失赛道时间。

Motorsport.com理解的是紧急计划将是，受伤者可以被陆路的方式，离开大约3公里范围的山脉，然后由直升机在改善的天气条件下完成余下的路程。整个过程能够在20分钟时间里完成，保证即使天气状况与周五相似，阶段能够继续进行。

国际汽联《国际体育行为准则》附录H中写道：“在正常情况下，抵达赛事医疗问卷中提及的每家医院所需的飞行时间不得超过国际汽联医疗代表批准的飞行时间，大约不超过20分钟。”

当前的天气预报显示周六天气会有所好转，下雨的可能性比较低，可以预见会是晴好天气。但是正赛日的天气预计会有周五相似。

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Author Luke Smith

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