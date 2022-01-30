国际汽联承认马西的F1工作或受到威胁

载入语音播放

自从阿布扎比大奖赛以具有争议的方式结束以来，马西一直饱受争议。当时尼古拉斯·拉菲蒂的事故引发安全车后，马西允许位于领跑的刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘之间的五辆赛车解除套圈，从而“帮助”荷兰人利用新轮胎的优势反败为胜赢得了2021年的总冠军。

目前对阿布扎比事件的调查，以及如何改进国际汽联流程的分析仍在进行中。讨论中的选项包括减少赛事总监的工作量——已故查理·怀汀接收这项工作后承担了多个角色——以及设置多位赛事总监，并在赛季中采取轮换。

此外，国际汽联还计划“效仿”车队利用工厂的任务控制设施提供工程和战略支持的做法，为比赛控制中心的决策者提供额外的远程帮助。

“他干得非常出色，”当被问及对于马西的看法时，拜尔对记者Gerhard Kuntschik说道。“我们已经告诉过他，但也有可能会有一位新的赛事总监。我只能向世界理事会提出建议，他们肯定会把他包括在内。”

自2017年以来，拜尔一直担任国际汽联的赛车运动秘书长。去年12月，他还额外兼任了单座赛车部门的执行总监一职。由于这一任命发生在阿布扎比赛事之前，因此他也密切参与了这场收官站的后续处置工作。

拜尔对马西如何应对他所面临的批评提供了深度见解。在阿布扎比结束后，澳大利亚人一直未接受媒体的采访。

“在面对各队的抨击时，他已练就了老道。当你在国际汽联工作时，你必须意识到你是在为体育管理者工作。“

Michael Masi, FIA Photo by: Erik Junius

“管理者在日常生活中很少得到同情。让人无法忍受的是社交媒体上的反应，他们会不择手段，就像你看到的对威廉姆斯车手拉蒂菲发出死亡威胁一样。迈克尔没有社交媒体账户，但其他渠道的敌意确实打击了他。”

“我向迈克尔保证，国际汽联支持我们的讨论并会让他知道，我们希望继续与他合作，但我也需要他理解，我们必须处理这个问题。”

在谈及减少工作量的话题时，拜尔补充道：“赛事总监的任务将会进行分工，他同时也是运动总监、安全和赛道代表。”

拜尔还谈到了仍在调查中的关于阿布扎比的具体问题。

“我们需要在内部进行交流，”他表示，“在马西不得不做出决定的那几秒钟里，他有几个选择，所有这些都是根据规则来的。他本可以让安全车带领完成比赛，或者终止比赛。但尼古拉斯·拉蒂菲的事故并不完全符合这点，否则他也可以这么做。”

拜尔还指出，如果梅赛德斯继续上诉，那么比赛结果可能会有所改变。但锦标赛的结果不会改变，因为维斯塔潘在阿布扎比之前便处于领先。

“我认为法官会说，这与规则不同，他做出了那个决定，所以我们可以取消这一结果。但即便这么做，马克斯·维斯塔潘也会是世界冠军。”

此外拜尔证实，正如预期的那样，车队负责人将不再被允许在赛事期间通过无线电与赛事总监交谈。该渠道将与过去一样，仅开放给车队经理和运动总监。

此前，比赛控制中心的无线电通信允许被广播之后，车队负责人曾被鼓励以此进行交流。但是托托·沃尔夫和克里斯蒂安·霍纳在阿布扎比和早期比赛中的情绪干预引发了一些争议。

“车队老板将不再被允许通过这一渠道进行干预，”拜尔表示，“但车队经理仍然可以，因为他们必须能够提出质疑。”

“我们希望建立一个缓冲渠道，由一名工作人员负责处理这些询问。这样将来赛事总监将能够集中精力完成自己的任务，而不再分心。”

与此同时，尽管国际汽联召开了世界汽车运动理事会（WSMC）特别会议，但其并没有计划加速对阿布扎比事件的调查。国际汽联已经在2月3日安排了一场虚拟会议，但表示它不会涉及F1相关事宜。因此，此前宣布的对阿布扎比的调查时间没有任何改变，也不会采取任何新措施。

WSMC通常每年举行四次会议，但由于去年12月新主席穆罕默德·本·苏拉耶姆当选后带来的变化，一场额外的虚拟会议被添加到了日程安排之中。

国际汽联表示，这次会议的实质是解决“内务”问题，比如从前主席让·托德过渡到新班子后的内阁成员任命等问题。本·苏拉耶姆团队的主要成员，例如他的副手和主管赛车运动的副总裁人选在去年12月举行的WMSC会议上都已明确。

本月早些时候，国际汽联公布了阿布扎比调查的时间表。此外1月19日召开的车队运动主管会议对可能的规则变化进行了讨论，但最终结果预计要到3月19日举行的WMSC下一次例会才会公布。

鉴于这次会议正好被安排在揭幕站巴林的周末，这一节点也引起了轰动。而关于刘易斯·汉密尔顿的未来仍是个未知数。在阿布扎比的最后一圈失利后，他还未在公开场合发表过言论。但最终的调查结果势必将是英国人迫切希望得到的答案。

补充报道/Norman Fischer

翻译/小飞侠