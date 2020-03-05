国际汽联承认无法证明法拉利动力单元违规

上周五国际汽联公布了法拉利F1动力单元调查的结果，声称双方达成了私下协议。这个结果既没有判定意大利车队违规，也没有证明其清白。

昨天，非法拉利阵营的七支车队——梅赛德斯、红牛、迈凯伦、雷诺、Racing Point、AlphaTauri和威廉姆斯发出联名信，对国际汽联的做法表示强烈抗议，要求国际汽联“完整地、真正地披露这起事件”，并且威胁说保留采取法律手段的权利。

今天，作为F1世界锦标赛的管理机构，国际汽联以强硬的姿态做出回应，声称调查小组虽对法拉利动力单元的合法性有所怀疑，但确实无法找到其有罪的证据。

声明中写道：“国际汽联对法拉利车队的动力单元进行了详细的技术分析，该车队有权为国际汽联F1世界锦标赛的任何参赛者提供动力。

“2019赛季期间进行的广泛而彻底的调查，使人怀疑法拉利车队的动力单元可能被认为没有在所有时间里遵守国际汽联规定的限制。法拉利车队坚决反对这些怀疑，并重申了其动力单元始终遵守规则。国际汽联并不完全满意，但认定由于事情的复杂性和实质上不可能提供明确的违规证据，进一步采取行动未必会有结论性意见。

“为了避免长期诉讼带来的不利后果，尤其是鉴于此类诉讼结果的不确定性，以及为了维护锦标赛、其利益相关者的最佳利益，国际汽联遵照其《司法和纪律规则》（JDR）第四章（ii），决定与法拉利达成有效的且具有劝阻性的和解协议，以终止诉讼程序。

“这类协议是一种法律工具，被公认为任何纪律系统的重要组成部分，并且许多公共机构和其他体育联合会在处理纠纷时使用该类协议。

“JDR的第四章（vi）规定了和解协议条款的保密性。

“国际汽联将采取一切必要措施，保护这项运动及其作为国际汽联F1世界锦标赛的监管者的角色和声誉。”