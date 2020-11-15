国际汽联承认土耳其Q2起重机事件本可避免

本场排位赛因为下雨和赛道表面本身缺乏抓地力而意外连连，尤其是被红旗耽误的Q1进行到尾声时候。威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲在最后一个计时圈行驶到8号弯时失控，停在了赛道边。

Q1结束后，赛道抢险人员出动清理威廉姆斯赛车。不久之后，Q2阶段开始的绿灯在维修区出口亮起，已经排队的赛车相继驶出。然而在抵达8号弯前，车手们发现有双黄旗信号，而负责牵引拉蒂菲赛车的起重机仍在赛道的缓冲地带移动。

此场景立即引发了争议，包括瑞典前F1车手马库斯·埃里克森在社交媒体上发表批评。他写道：“F1 你们怎么能在安全卡车还在赛道上的时候让阶段开始？！？！我们都没有吸取过去的教训？我没法相信。”

2014年瓢泼大雨下进行的日本大奖赛中，朱尔斯·比安奇在安全车时段赛车失控，冲上缓冲区撞上了正在清理赛车的起重机。法国车手头部严重受伤，最终在一年后去世，成为F1历史上最悲伤的事故之一。

经过对这起事故的全面调查和分析后，国际汽联修改了相关规则，以及事故清理的流程。

对于土耳其发生的事件，马西表示赛事中心收到的信息是起重机会在赛车驶抵前撤出赛道。

“当救援车辆向逃生路移动的时候，我们释放了维修区里的赛车，”澳大利亚人说道。“根据赛事中心从赛道书记员收到的信息，（救援）车辆会在赛车在出场圈抵达救援进行的8号弯前撤出赛道。”

“发现救援车辆完全退到护栏空隙背后受到耽误之后，我们立即在8号弯至7号弯入弯点的区域延长了双黄旗，进一步减慢赛车在他们出场圈的速度。很明显这不是我们想看到的情景，事后来看的话我们本可以做得不同，让赛车等到救援完成后再出场。

“我们会重审我们的流程，把类似事件在未来发生的可能性降到最低。”

2019年澳大利亚揭幕战前，原国际汽联F1赛事总监查理·怀汀突然离世后，此前担任他副手的马西临危受命，并一直接任该角色至今。

土耳其是连续第二个比赛周末，赛事中心在处理赛道救援过程中，出现了争议性的危险事件。前一场在伊莫拉的正赛中，在安全车带领下，负责清理乔治·拉塞尔赛车的一名抢险员在赛道边缘作业。当时，多辆落后一圈的赛车正在赶路，有多辆赛车发现情况较晚，来不及放慢速度，幸好没有发生事故。