国际汽联批准2026年F1动力单元规则

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对于新一个周期的的动力单元规则，国际汽联、F1和参赛车队已经酝酿多年，放弃使用MGU-H、全面改用可持续燃油是重点，并且早已达成共识。但是国际汽联主席默罕默德·本苏拉耶要求做更多的工作，使得审批过程比原计划更久，直到本周二（8月16日）才在世界汽车运动理事会的例会上得到通过。

新的动力单元规则将强调“四大关键基础”，是“国际汽联大量研究和开发的成果”，外加与现役和潜在动力单元制造商合作的产物。

首当其冲的，是“维持观赏性，即2026年动力单元将拥有与当前设计相似的性能，充分使用高动力、高转速的V6内燃机，并且避免巨大的性能差异，从而允许改善比赛性。”

具体而言，目前的1.6升V6引擎得到保留，但是燃油消耗将比目前大幅度降低。同时，能量回收系统中的MUG-H，即热能发电机，将不再使用。据悉，这是大众集团愿意以保时捷和奥迪这两大品牌参加F1的重要原因之一。

与此同时，新一代动力单元将更加凸出“环境的可持续发展”概念。届时，新动力单元的电力输出将增加50%，得到大约350千瓦的电能。本赛季F1启用了包含10%生物乙醇的E10燃油，而2026年将全面使用100%可持续燃油。

第三大要点是“财政的可持续发展，即关于动力单元的财政规则将减少参赛者的总成本，但保留F1核心领域的尖端技术展示。”换言之，从2023年1月起，制造商将在动力单元预算帽下开发和运作其产品。从2022到2025年，将先以9500万美元为起点，随后上调为1.3亿美元。不过，这不会包括相关的市场营销开销、目前动力单元的行动和对于客户车队的供应。而制造商出现任何小违规，也将收到财政处和罚和“小的竞赛处罚”，而程度严重的违规将导致积分榜上被扣分。

而新规则的最后一个基础，是“吸引新的动力单元制造商，即规则试图吸引新制造商以有竞争力的水平加入这项运动。”

可以理解的是，大众集团尽管此前已经为保时捷通过与红牛车队合作的方式进军F1开了绿灯，并且开启了收购奥地利车队50%股份所需的法律程序，但一直在等待F1新动力单元规则的正式出台来最终敲定。