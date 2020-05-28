国际汽联批准按比例增减研发制度和1.45亿美元“预算帽”

WMSC在周三通过电子投票的形式对已经得到车队认可的规则改动进行审批，最终确认新规则将即刻生效。

新冠肺炎疫情给F1车队带来了新一轮经济危机，使得明年开始实施的“预算帽”规则更加至关重要。而经过多次争论及本次审议之后，这项财政制度确定将在明年以1.45亿美元为起点开始执行，2022年降低到1.40亿美元，而2022-2025年进一步减少到1.35亿美元。不过，该成本上限水平以21场大奖赛的赛历为基础，意味着如果比赛场数超过21场，将适当调整。

为了帮助车队度过困难时期，2021年将继续使用2020版本的赛车。根据WMSC的批示，底盘、变速箱、一系列机械部件和防撞结构将冻结研发。同时，一项额度系统的启用，将允许车队在特定的需求下，进行次数非常有限的调整。此外，2020赛季动力单元的升级也将受到限制。

而2021赛季，将改用平整的轮缘并简化后轮前方的底板，从而制约两个赛季之间的下压力增加。这意味着在2022年启用18寸轮胎前，下赛季没有开发新配方轮胎的必要。另外，虽然明年将使用今年年底冻结的赛车，但是最低质量从现在的746公斤增加至749公斤。

竞赛规则方面，如果轮胎供应商倍耐力认定2020赛季里有必要使用新规格的轮胎，那么可以在第二节自由练习里进行轮胎测试，且如果第一节自由练习阶段下雨的话，干地轮胎可以延续使用。

2021赛季将针对空气动力学测试引入按比例增减的规则。简而言之，积分榜排名靠后的车队将获得较多的风动和CFD研发时间，而排名越高的车队研发时间越少。

与此同时，2021年起还将实施针对“可流通部件”的“估算价格”制度，来配合上限下调后的“预算帽”的实施。届时，小规模车队无需设计、开发和制造那些被指定的“可流通部件”，并且避免出现小车队为大车队供应部件以便绕过“预算帽”限制的“翻转”情况，帮助小车队节省资金。

此番规则修改的重中之重，无疑围绕“预算帽”水平进一步降低带来的影响。此前备受关注的争论中，法拉利坚决反对在2021年把成本上限调至1.45亿美元以下，而这也是其他两大车队的顾虑，因为将迫使其不得不进行裁员。

车队裁员难以避免

然而，即便这项财政规则的起点现在依然为1.45亿美元，加上新冠肺炎疫情对车队财政的影响，仍然有车队不得不缩小团队规模。

迈凯伦成为第一支确定裁员的车队，在迈凯伦集团要减去的大约1200个岗位中，其F1车队将舍去70名员工。预计接下来几个月里还有车队将宣布裁员，而法拉利或许将考虑参加IndyCar，从而帮助一些员工保住工作。

国际汽联宣布新规则审批通过后，迈凯伦车队做出了表态。虽然车队高层感受到裁员是“重大且痛苦的任务”，但是不得不这么做。

“今天F1赢了，”迈凯伦车队CEO扎克·布朗表示，“这是对我们这项运动的极其重要的时刻。F1已经在财政上失去可持续发展性有一段时间了，而这种迟钝是拿F1和其参赛者的未来冒险。双方齐心协力坚决地解决这个问题，应该得到表扬。”

“统一的‘预算帽’，以及车队之间收入分配更加平均，将确保更激烈的竞争和更多人愿意观看电视直播，推到收入的持续增长，从而为车队和这项运动奠定长期的财政基础。车迷会是最后的赢家，而如果车迷赢了，那么整项运动也就大获全胜。”