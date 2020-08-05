国际汽联就雷诺抗议Racing Point赛车合法性举行听证会

本周末70周年大奖赛开始之前，国际汽联将就雷诺抗议Racing Point赛车举行听证会。

斯蒂利亚大奖赛结束后，雷诺对两辆RP20赛车抄袭去年梅赛德斯W10刹车系统的嫌疑，向国际汽联递交了抗议书。之后，法国车队又在匈牙利大奖赛和上周日的英国大奖赛之后，做出了相同的抗议。

区别是，由于代替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹参赛的尼科·霍肯伯格因机械故障没能驶上发车区，只有兰斯·斯特尔罗一人投入了第一场在银石的比赛，第三次抗议的对象只有18号赛车。

今天早些时候，国际汽联在官方网站上发出了关于找传唤相关车队代表的通知。这些通知书在昨天下午签发，其中“文件一”点名梅赛德斯的代表也要在当地时间今天上午11时30分与其他两支车队的代表一起出席。

可以理解的是，斯蒂利亚大奖赛的赛会干事在收到抗议后，也要求与德国车队的代表见面。并且，在做出雷诺的抗议是可以受理的决定时，当时的赛会干事要求梅赛德斯提供去年赛车的相关信息，让国际汽联的技术部门进行分析。因此，本次听证会上可能需要梅赛德斯方面对相关问题作答。

虽然遭到抗议，但是Racing Point方面一直有信心其2020年赛车可以经受对手的指控。车队领队奥马尔·萨弗诺尔此前声称，他的车队是通过观察和“谍照”，从梅赛德斯2019年世界冠军赛车的刹车系统寻找灵感，而他们画了超过800张图纸来设计自己爹系统，尽管被认为与W10雷同。

本次听证会结束后，国际汽联方面或许很短时间内，就将对RP20遭抗议部分的合法性做出裁决。