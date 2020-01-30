国际汽联将在“必要情况”下就中国新型肺炎疫情采取行动

新型肺炎在中国的爆发已经引起了全球关注。国际汽联今天在其网站上发布声明，表示将在有必要的情况下采取行动来保护全世界。

“随着今年年初在中国爆发的冠状病毒流行病，在国际汽联医疗委员会主席Gérard Saillant教授的指导下，国际汽联正与相关机构及其会员俱乐部密切关注发展中的情况。国际汽联将对其即将举行比赛的赛程进行评估，并且如果有必要会采取任何要求的行动以保护全球汽车运动社区和广大群众。”

2020年国际汽联旗下世界锦标赛级别赛事已经在本月揭幕，分别进行了FE圣地亚哥EPrix和WRC蒙特卡洛拉力赛，而瑞典拉力赛定于2月13至16日进行。但是由于疫情主要在中国爆发，针对三亚E-Prix（3月21日）和中国大奖赛（4月17至19日在上海举行）是否会受到影响引起了全球赛车界最关心的问题。

此前，中国汽车摩托车运动联合会已经取消了原定于2月12至14日举行的2020年中国长白山冰雪汽车拉力锦标赛。据悉，中国国家体育总局发布过内部的关于”暂停四月份之前所有体育赛事活动”的通知，但是并没有正式的公开声明。

昨天，F1管理公司（FOM）在向车队发出的内部通讯中表示：“随着中国目前的发展和英国外交办公室的官方建议，我们与国际汽联及当地推广方一起继续密切地监督中国的情况。”

不久前，FE在接受Motorsport.com采访时表示，三亚比赛暂时不会受到新冠肺炎疫情影响。 FE发言人表示：“根据当前的情况，定于3月21日在三亚举行的比赛仍会按计划进行。中国当地发布了一份不正确的声明，滋生了一些不确定性和容易被误解的信息，但是已经删除。”

“尽管如此，鉴于卫生方面的担心，我们将继续密切地关注每天事态的发展。我们已经要求我们在当地的合作伙伴与当地汽车运动协会合作，与海南省相关机构进行联系，进一步分析和评估情况，并为赛事的准备工作提供建议。”

截止至发稿时，根据《人民日报》公布的数据，在中国已经有确诊病例7742例、疑似病例 12167例、死亡170人，但也有131人得到治愈。上海确定新型肺炎感染101例， 有一名患者死亡，有五人得到治愈。在三亚，确诊病例14例，一人治愈，暂无死亡（海南共确诊46例，一人死亡）。

自从疫情爆发以来，中国政府已经采取了紧急措施来避免其进一步蔓延，包括对爆发中心的武汉在内的多个湖北城市实施“封城”，同时延长春节假期。

但是，包括新加坡、日本、韩国、澳大利亚、美国、法国在内的国家，也出现了确诊病例。这导致多个国家已经提升了卫生预警，并且向前往中国旅行发出了警告。英国外交办公室发出“除非必须，不要前往中国大陆其余地方”的警告。

当前已经有至少两项国际体育组织在中国的赛事被取消或延期。原定于2月15至16日在北京延庆国家高山滑雪中心举行的2019/2020国际雪联高山滑雪世界杯延庆站比赛已经确定取消。原定于今年3月13至15日在南京举行的世界室内田径锦标赛已经宣布推迟到明年。原定于2月下旬揭幕的新赛季中超联赛已经已经推迟。

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