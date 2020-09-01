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国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”

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国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”
By:
Co-author: Erwin Jaeggi

F1赛事总监迈克尔·马西表示，安东尼奥·吉奥维纳兹在斯帕飞出的车轮是一大“安全隐患”，并确认国际汽联正在就此事故进行调查。

在比利时大奖赛第10圈，吉奥维纳兹的阿尔法·罗密欧赛车失控后撞上了护墙。事故导致赛车的一个后轮脱落后飞出，随后弹回了赛道，“砸中”了威廉姆斯车手乔治·拉塞尔的赛车，导致 “走投无路”的英国人也撞墙退赛。

国际汽联最早在1999年通过引入拴链来解决车轮飞出的问题。这一措施的规格在2004年进行了升级，并在此后又进行了多次改善。在最近的几个赛季，轮胎在事故中脱落的问题已经鲜有发生。

“是的，这是个隐患，”澳大利亚人表示，“我不能百分之百确定它为什么会脱落。但当赛车一回到停车区，我们的技术团队立刻就展开了调查，拍了一些照片，收集了所有可用的录像。所以国际汽联的技术和安全部门将彻查原因。”

“我认为现在下结论还为时过早。对于这样的事件，我认为你需要查看所有可用的数据，并对其进行处理，让合适的人员对整个事件、事件本身和发生了什么进行一次彻底的调查。然后，如果需要改进的话，要真正做出一个有根据的决定，而不是下意识的反应。”

拉塞尔承认，当他看到车轮朝自己飞来的时候内心 “非常惊恐”。

“我看到安东尼奥撞了墙，”英国人说道，“我设法用一秒钟的时间来决定向左还是向右走，然后我看到他撞墙后反弹了回来，有点偏向右边，在这种情况下，我决定向左走。”

 “我想突然间它的一个后轮脱离了，撞到了我的赛车。就在那一刹那，看到巨大的后轮飞来赛道令我感到很害怕，不知道它会飞向哪里，所以很感谢‘光环’。”

拉塞尔希望F1能从此次事件中吸取教训：“更让我惊讶的是，这种情况很少发生。你碰到的障碍物力大无穷，你需要一些强韧无比的东西来抵挡住它。

“很明显，这是我们需要努力的方向。因为现实是，今天很不走运它撞到了我的赛车，但它也有可能会砸中马修或人群中的某个人。

“所以这才是最重要的。F1年复一年地在安全方面采取了大量的措施。但从每一起事故中你都能意识到它的局限性，显然这是需要改进的地方。”

翻译/小飞侠

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Series Formula 1
Event 比利时大奖赛
车手 安东尼奥 吉奥维纳兹
车队 Alfa Romeo
Author Adam Cooper

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