国际汽联将任命新的F1运动主管负责规则监管

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周六，国际汽联发布了一份对于阿布扎比揭幕站调查结果的执行摘要。当时，刘易斯·汉密尔顿在最后一圈比赛重启后被马克斯·维斯塔潘反超，从而引发了梅赛德斯的抗议。

尽管赛后，时任的赛事总监迈克尔·马西被认定未按要求执行至少两项运动规则，但调查发现，这一结果是由于“人为失误”所造成，而澳大利亚人的行为本意是“善意”的。

此前国际汽联已经宣布了其重整后的F1运营计划，包括任命涅尔斯·维蒂奇和艾德瓦尔多·弗雷塔共同担任2022赛季的赛事总监，以取代不再担任该职务的马西。

国际汽联在该报告中承认，由于赛事总监一职多年来累积了太多的职责，俩人都将获得更大的支持，包括由已故的前F1赛事总监查理·怀汀的长期副手赫比·布拉什将担任高级顾问，以及引入全新的虚拟竞赛控制室。

但为了完善全新的构架，国际汽联还在该报告中宣布，将招募一名新的F1运动主管，同时补充说明相关流程已经完成。

该运动主管将担任国际汽联的相关职务，主要职责是担任F1的规则监管者，同时监督运动和技术规则的撰写。

The safety car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

目前，赛事规则主要由赛事总起草——这也是该份报告中提及的赛事总监的职责积累所在。当前国际汽联尚未任命任何人选，但招募的步骤已经获批。

此外另一名高级监管法律顾问还将为类似问题提供进一步的支持，并在比赛周末和全年更广泛的F1运动事务中发挥作用。

该报告还指出，国际汽联日内瓦办事处与其赛道运营部门，以及F1竞赛和技术部门之间的沟通也有待进一步改善。由于咨询协议从3年减少到1年，工作人员流动率的上升导致该项工作未能取得良好进展。

翻译/小飞侠