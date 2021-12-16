国际汽联宣布彻查阿布扎比安全车争议事件

阿布扎比大奖赛事关刘易斯·汉密尔顿与马克斯·维斯塔潘世界冠军之争的结果。比赛最后时刻，国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西的安全车程序执行打破了常规，他只让夹在两位争冠车手之间的落后赛车超过安全车，并在《竞赛规则》明文提到的安全车撤离时间点之前，重新启动了比赛，留下最后一圈时间。最终，已经获得巨大轮胎优势的维斯塔潘，超过了汉密尔顿赢得比赛胜利，并由此加冕了世界冠军。

赛后，马西的流程引起了梅赛德斯的强烈抗议，也遭致车迷和媒体一片哗然。当值赛会干事驳回了梅赛德斯对于《竞赛规则》中相关条款的抗议，而且以《竞赛规则》中其他条款维护了马西处理安全车流程的权利。梅赛德斯在周日晚间立即递交了上诉的意向书，争取到96个小时考虑是否正式上诉。同时，汉密尔顿的支持者在社交媒体上支持德国制造商，更有人致信F1的拥有者自有传媒，以退订电视服务作为抗议。

本周三在巴黎举行的国际汽联世界汽车运动理事会会议后，作为F1赛事管理机构的国际汽联宣布将展开详细的事件分析，试图查明事情的经过，并且吸取教训为未来所用。

在一份声明中，国际汽联承认这一事件持续发酵已经伤害到F1形象，不过也认为舆论的影响是源于车迷和车队对规则的“误解”。

“围绕着车手尼古拉斯·拉蒂菲事故后的安全车使用情况，以及国际汽联比赛指挥小组和F1车队之间的相关沟通，明显地引起了F1车队、车手和车迷的重大误解和反响，”声明中写道。

"（这一）争论目前正在损害锦标赛的形象，以及马克斯·维斯塔潘赢得第一个车手世界锦标赛冠军和梅赛德斯赢得连续第八个制造商世界锦标赛冠军的应有庆祝。"

马西已经像往常一样，向国际汽联递交了常规的赛事报告。现在，国际汽联将进行深入的分析，对相关问题进行澄清。而且根据声明，“这起事件将与所有车队和车手一起讨论和解决，以便从这一情况中吸取教训，并且向参与者、媒体和车迷就当前的规则做出解释，从而维护这项运动的竞争属性，同时确保车手和官员的安全。”

国际汽联表示所有车队与F1竞赛总监将一起参与，确保2022赛季将在有关方面得到改善。而且“不只F1将从这份分析中受益，而且更普遍的是所有其他国际汽联场地锦标赛”。

声明中提到，“国际汽联将尽最大努力在F1管理范围内开展这项工作，并将向F1委员会提议，授权竞赛咨询委员会在F1车手的支持下进行研究和提议，从而在2022赛季开始前得到有意义的反馈和结论。”

欧洲时间今天晚间，梅赛德斯将对是否继续进行上诉做出决断，而同一天晚上2021年国际汽联年度颁奖将在巴黎举行。