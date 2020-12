国际汽联启动对格罗斯让事故的调查

驾驶哈斯赛车的格罗斯让在上周日比赛开场圈进行到3-4号弯之间时,高速地撞向了右侧的护栏。赛车在撞穿围栏时,一截为二,并且起火燃烧。

事发之后,紧随车阵的医疗车小组立即赶到,与赛道边的消防员英勇地立即施救。而法国人也以最快的速度从驾驶舱中爬起,成功脱逃,只有手背受到轻微烧伤。

处于谨慎,格罗斯让被送往了当地医院做详细的检查,确认身上没有骨折。不过,他还是住了三个晚上,直到昨天出院,回到酒店与急忙赶到巴林的妻子团聚。

本周四,国际汽联发出公告,确认正式的调查工作已经开始,F1商业权利拥有者自由传媒、哈斯车队以及大奖赛车手协会(GPDA)也将参与其中。

国际汽联在声明中表示,事故调查将“检查所有领域”,包括头盔、HANS系统、安全带、赛车服、逃生舱、头部靠垫、“光环”驾驶舱保护装置、车内灭火系统等。同时,卷入事故的VF-20赛车底盘的完整性、护栏在碰撞发生后对能量的吸收和赛车轨迹的影响也会受到仔细分析。

虽然当前没有官方数据,但是据信撞车时的速度达到221公里/小时,同时产生了53G作用力。调查将采纳一切可以使用的数据,包括每辆赛车上携带的事故数据记录仪(反映速度和撞击力量)、车手佩戴的入耳式加速传感器(测量头部移动)。届时,调查将查看所有视频录像,包括车手头盔上拍摄速度达到400桢/秒的摄像机的画面,可以慢动作播放事发经过。

国际汽联预计,整个调查需要大致持续6-8周时间才能公布其发现。调查过程将遵循国际汽联安全部门每年30宗调查的程序,而结果将记入国际汽联的世界事故数据库。

格罗斯让逃生后不久,就在个人社交平台上表示是“光环”救了自己,尽管他过去不喜欢这项装置,因为他曾感到眩晕。但是显然,在这起事故中,当他的哈斯赛车穿透护栏时,正是“光环”直接与金属发生碰擦,保护了他的头部没有受到撞击,因此能尽可能快地赛车停止移动后解开安全带并爬起身。

但是,护栏为何会被撞穿成为了关键问题之一。事实上,华裔车手董荷斌曾在2007年参加GP2时,在同一个路段发生过类似的车祸,但撞击位置更加靠前。当时,他的赛车被反弹回到赛道上,幸好没有与其他车辆发生连环相撞。

该路段的护栏属于Armco护栏,由纯软性钢材料制成,属于多用于公共道路的防撞栏。对于它被赛车穿透,包括塞巴斯蒂安·维特尔在内的车手都希望得到解释。

值得一提的是,周五练习里,红牛的亚历山大·阿尔本在驶出最后一弯时赛车失控,撞上了左侧的Armco护栏,导致赛车前后部侧面严重受损。

本田技术总监田边豊治认为,两起车祸中Armco护栏的方向带来了不同的影响。在格罗斯让的事故中,因为护栏向内——赛道一侧——斜向排列,造成了T字形的撞击角度。但是如果护栏反方向排列,正如阿尔本事故中那样,那么哈斯赛车的撞击角度更大,就会沿着护栏延伸的方向滑动直到停下,而不会撞穿。

同时作为引擎工程师,田边表示赛车后部与单体横造结构的脱离是复合物理逻辑的,因为两者并非完全链接在其(6个螺栓固定)。当动力单元脱离时,实际帮助吸收了撞击的能量。

值得一提的是,本赛季车手更换了新规格的赛车服,比过去变重一点,因为加入了更多的防护材料。这也在很大程度上,增加了防火性的保护。

Michael Masi, Race Director, FIA, attends the scene of the huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images