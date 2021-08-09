阿斯顿·马丁申请重审维特尔成绩取消决定遭拒

虽然维特尔在亨格罗林紧随获得胜利的埃斯特班·奥康1.8秒冲线，但是因为赛后他的AMR21赛车在接受燃油抽检时没能被提取出1升样品，违反了技术规则，因而德国人被剥夺了本赛季的第二个领奖台成绩。

当时，阿斯顿·马丁坚信比赛结束后——根据国际汽联统一标准的燃油流量咪表——赛车里总共存有1.74升燃油，而非国际汽联当时抽出的0.3升。因此，车队在裁决出炉后，立即提出了上诉申请重审的意向，并在上周四正式提出该申请。

本周一，在视频会议方式召开的听证会上，英国车队由领队奥马尔·萨弗诺尔、首席技术官安德鲁·格林和竞赛总监安迪·史蒂文森，向匈牙利当值赛会干事小组以及包括国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西、单座赛车技术总监尼古拉斯·汤姆巴兹斯等人称述了递交的“新证据”。

阿斯顿·马丁发现维特尔赛车的燃油系统出现了故障，导致了油箱压力不足，最终“大量燃油意外地被从油箱里排出”。

虽然赛会干事接受英国车队的解释，并且接纳这一“新证据”，但强调这与其无法提供规则要求的1升燃油样品的事实（平均分为三份，分别给国际汽联、独立实验室以及车队保留）没有关联性。

赛会干事在裁决书中写道：“针对是否违反1升要求的评判，这对为什么少于1升没有任何改变。可能有几种解释，为什么比赛结束时剩余的量不足。无论如何，确保赛车在所有时候符合规则（国际汽联《国际竞赛规则》3.2条）是参赛者的全权责任，并且不应该辩解称没有获得成绩上的优势（国际汽联《国际竞赛规则》1.3.3条）。

“为了能够申明一个‘相关的’事实，阿斯顿·马丁原先应该呈现的事实是实际有超过1升燃油余留下来的。为什么没有达到这个要求的解释与是否发生违反规则行为的决定无关。”

随着赛会干事拒绝了阿斯顿·马丁的申请，匈牙利大奖赛中从第三到第十顺序完赛的车手名次各上升一位，确定保持不变。这意味着刘易斯·汉密尔顿获得第二，卡洛斯·塞恩斯第三、费尔南多·阿隆索第四、皮埃尔·加斯利第五、角田裕毅第六、尼古拉斯·莱菲第七、乔治·拉塞尔第八、马克斯·维斯塔潘第九，而原先排名第11位的基米·莱科宁晋升到积分区的最后一位。

匈牙利赛后的突发情况发生后，阿斯顿·马丁还保留了对裁决进行上诉的权利。而昨天重审权利申请被否决之后，英国车队在官方声明中表示，其正在考虑是否进行正式上诉。

然而，即便这支以银石为基地的车队，为了本赛季第二个领奖台成绩而不计成本地那么做，上诉成功的可能性并不大，因为在听证会上，萨弗诺尔、格林和史蒂文森已经接受了当时维特尔赛车的油箱内剩余燃油不足1升的事实。