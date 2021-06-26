近日国际汽联收到了一些关于“某些车队的进站速度超过了在严格遵守现行规则的情况下所能达到极限速度”的投诉。考虑到一些车队可能通过使用规则允许范围外更高的自动化设备，以达到打破进站纪录的目的，国际汽联出于安全考虑及时发布了这项全新的技术指令。

F1技术规则中涉及进站的部分明确表示，传感器必须以被动方式运行。第12.8.4条技术规则中写道：用于安装或拆卸车轮固件的设备只能由压缩空气或氮气提供动力。任何传感器系统都只能被动运作。

据了解，国际汽联希望确保车队都可以严格遵守此项规则的后半部分。虽然国际汽联此举针对特定的车队，但其目的非常明确，即规避所有因依赖自动程序而对进站造成的潜在危险。

因此，赛车运动的管理机构在奥地利大奖赛之前发给所有F1车队发送了一份通知，告知从8月的布达佩斯比赛开始，车队的进站程序必须包含人员对于信号的最短反应时间。

这其中包括：从观察到螺母被拧紧到千斤顶工被通知释放赛车的时间为0.15秒，以及从千斤顶工释放赛车到车手收到可起步信号的时间为0.2秒。

事实上F1对于确保存在“一定量的人员反应时间”并不陌生。发车时，车手被判断是否在红灯熄灭时抢跑采用的也是这一机制。如果车手在熄灯后因起步太快而没有被感应到，同样可能被判定为违规。

但出于担心车队和车手或利用这一反应时间在发车时“钻空子“的考虑，国际汽联并未透露它的具体时间。

全新的技术指令中指出：“出于安全考虑，我们希望千斤顶工开始释放赛车和车手收到可起步信号间的时间至少为0.2秒。而从螺母被拧紧到千斤顶工释放赛车的时间至少为0.15秒。

车队将有三场比赛来为这一全新的要求做好准备，并或将因此改变进站程序。但倘若准备的时间不够充裕，一些车队可能会就此陷入麻烦。

2021赛季至今最快的停站

排名 车队 车手 大奖赛 停站时间 (秒) 1 红牛 维斯塔潘 巴林 1.93 2 红牛 维斯塔潘 阿塞拜疆 1.98 3 红牛 维斯塔潘 葡萄牙 1.98 4 红牛 佩雷兹 巴林 2.00 5 红牛 维斯塔潘 摩纳哥 2.02 6 红牛 佩雷兹 法国 2.04 7 阿斯顿.马丁 斯特罗尔 葡萄牙 2.08 8 威廉姆斯 拉塞尔 阿塞拜疆 2.13 9 阿尔法.罗密欧 莱科宁 阿塞拜疆 2.13 10 阿斯顿.马丁 斯特罗尔 西班牙 2.16 翻译/小飞侠

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