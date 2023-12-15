国际汽联发布2024年F1参赛名单，索伯和阿斯顿·马丁更名

根据规则，国际汽联必须在12月15日或之前公布下赛季的参赛名单。

阿斯顿·马丁已经在周四宣布，沙特阿美将从2024年开始对这支由加拿大企业家劳伦斯·斯特罗尔控制的车队冠名，并且时长五年。近两年对英国车队冠名的IT技术公司高知特仍然合作，只是不再以冠名形式。

由于阿尔法·罗密欧与索伯的合作在2023赛季结束后终止，并且该意大利汽车厂商从F1退出，但奥迪要到2026年才正式开启，这支瑞士车队将在未来两年里以其他名称参赛，并最终确定为：Stake F1 Team Kick Sauber。

Stake和Kick在2023赛季已经成为索伯的合作伙伴，并轮流出现在车队名称中。2024和2025赛季，两者将共同冠名瑞士车队。流媒体直播平台Kick.com还获得了未来两年对赛车的命名权，2024年赛车底盘将名为“KICK Sauber C44”。

索伯赛车公司在1970年由瑞士人皮特·索伯创建，从1993年开始参加F1。尽管2016年中，公司的所有权已经转让给瑞士投资公司Longbow Finance，但保留了其传奇的名字。同时，尽管车队从2019年起完全以阿尔法·罗密欧的制造商名字参赛，但赛车取名延续了传统的字母C（代表索伯妻子Christine）加数字的形式。

去年，大众集团旗下奥迪品牌宣布与索伯的未来战略合作之后，已经开始逐渐收购瑞士公司的股份，并计划在2026年前增持到75%。

此前被传将更名的AlphaTauri仍在这份国际汽联公布的名单上保持名称不变，只是从新赛季开始底盘名变为了“RB”，暗示了车队新名称可能为“Racing Bulls“。

AlphaTauri前身为Toro Rossi，由2006年奥地利饮料公司收购米纳尔迪后组成，并且仍然以意大利费恩萨的工厂作为运作基地。2020年，红牛高层决定对车队改名来宣传新成立的服装品牌AlphaTauri。

近年来，尽管有了“预算帽”，但奥地利公司内部高层对继续投资“二队”存在不同看法。去年年底，当红牛老板迪尔特里希·马特希茨去世后，AlphaTauri的命运就被打上问号。不过，有迹象表明，车队计划修改队名，但与国际汽联达成共识，因赞助协议等原因暂时不会公布。

2024年所有20个F1车手席位已经确认，将成为这项世界锦标赛举行七十多年来第一次没有在赛季开始时有新面孔走上发车区。