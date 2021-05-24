国际汽联前主席莫斯利因癌症去世

1940年出生的莫斯利，在他年轻时作为业余车手活跃于赛车运动。1968年，他参加了在德国霍根海姆进行的F2比赛（原始的F2级别）。而那场比赛中，同场竞技的两届F1世界冠军吉姆·克拉克遭遇了致命事故。

尽管莫斯利对驾驶赛车怀有热情，但他很快意识到自己能力有限。不过，之后他换了一种方式继续参与。1970年，他联合建立了March Enginering车队开始参加F1。那段时期，他与之后成为F1“掌门人”的伯尼·埃克莱斯顿，建立了密切的合作伙伴关系。

不过，拥有出庭律师和律师资格的莫斯利，在赛车运动中的形象，更多地与政治关联到一起。他深度参与到了早期的F1制造商协会（FOCA）的成立和《协和协议》的立定，以及其他车队与赛车运动管理机构的纷争中。

1991年，莫斯利被选为国际汽车运动联合会（FISA）主席。两年后——1993年6与——他接替法国人让-马瑞·巴勒斯特雷，出任重新架构之后的国际汽车联合会（FIA）的主席。

一年不到之后，当F1乃至汽车运动面临阿亚顿·塞纳在1994年圣马力诺大奖赛中发生事故后去世受到的压力，莫斯利竭力推动了对整个赛车行业安全体制的改革，其标志之一是引入了“汉斯系统”，此后在1996年成立了F1安全委员会。

在F1和赛车行业之外，莫斯利领导国际汽联积极推动全球道路安全的行动中，包括强化民用车的碰撞测试标准。此后，他三次连任，直到2009年在与F1车队的争执以及私生活的丑闻中结束。

那段时期，莫斯利与埃克莱斯顿几乎“一搭一唱”，本质上控制了整个F1的发展命脉。而以法拉利、迈凯伦为首的8支车队发出了退出、自组新赛事的威胁。最终，莫斯利以自己的卸任，换取了那些车队从2010年起继续参加F1。

成为这场纷争导火索之一的，还有莫斯利在2007年迈凯伦“间谍门”事件中的角色。在他的影响下，国际汽联最终向被判定有罪的迈凯伦开出了高达1亿美元的罚单。

莫斯利曾说，他之所以在20多岁时选择投身赛车运动，是因为那里没人在乎他的父亲——臭名昭著的法西斯主义者奥斯瓦尔多·莫斯利爵士，他与妻子黛安娜·米特福德举行婚礼时，阿尔道夫·希特勒作为嘉宾到场。

因为自己的身世，莫斯利被英国媒体更多地置于放大镜下。2008年，他成为《世界新闻报》窃取名人隐私的受害人之一。他被曝光参与了性爱派对——更关键的是被指带有纳粹色彩。

放下国际汽联主席的工作之后，莫斯利坚决地投入到针对《世界新闻报》的起诉中，并且最终赢得了案件。过去十年中，莫斯利致力于推动对英国媒体进行监管。

汽车运动社区在获悉莫斯利去世的消息后，纷纷致以哀悼。埃克莱斯顿向BBC体育表示：“就像失去了亲人，像失去了兄弟，马克斯和我（像兄弟）。他做了很多好事，不止为汽车运动，还有这个产业。他做得很出色，保证了人们造出安全的车辆。”

国际汽联现任主席让·托德在社交媒体上对他的前任致以敬意。“我为马克斯·莫斯利的去世深深感到悲伤。他曾是F1和汽车运动的大人物。在担任国际汽联主席的16年里，他在加强赛道上和公路上安全性方面做了大量的贡献。整个国际汽联社区向他致敬。我们牵挂他的家人，并为他们祈祷。”

值得一提的是，一部以莫斯利人生和他担任国际汽联前主席的同名电影《莫斯利》，原本应该在去年3月初上映，但是因为疫情而推迟到今年，而且就在近期。