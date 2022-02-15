国际汽联公布F1冲刺赛及积分制度修改

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本周一，F1委员会在伦敦召开了今年的第一次会议，新当选国际汽联主席的莫罕穆德·本苏拉耶姆首次出席，并且本次会议对几项关键议题进行了定夺。

去年一经举行广受欢迎的冲刺赛将在2022赛季继续，但场数从最初F1希望的六场少了一半，还是维持与去年相同的三场，不过场次有所调整，伊莫拉和奥地利取代了银石和蒙扎，而英特拉格斯则得到保留。原计划上的巴林、加拿大和荷兰的冲刺赛则被搁置。

作为周六举行的100公里阶段，它将决定周日正赛的发车顺序。上赛季它以“冲刺排位赛”（Sprint Race）的名字引入，而今年则将正式改为“冲刺”（Sprint）。同时，该阶段的得分规则也做了修改，前八名都将被从8到1授予积分，不再是只有前三名得分。另外，在有冲刺赛的周末，杆位将被记在周五排位赛第一名车手的名下。

因为对冲刺赛周末预算帽是否调整，从而进行一定的补偿，车队、F1、国际汽联之间无法达成一致而一拖再拖。终于本次F1委员会会议上取得了进展，而随着冲刺赛场数不会增加，预算帽补偿政策也保持不变。

与此同时，另一项重要的议题是一旦比赛无法正常完成时，积分的授予如何更加公平。虽然一直以来都有不达到75%的里程时积分减半的规则，但去年斯帕的瓢泼大雨中，长时间的等待后，比赛只在安全车带跑了两个编队圈就结束。而这两圈也只是根据规则，来完成比赛以便给出官方成绩，而前十名的车手得到了一半积分。这场比利时大奖赛成为了历史上最短的比赛，结果使得国际汽联和F1受到抨击。

在经过磋商后，国际汽联如今修改了比赛缩短相关的规则，即比赛必须是领头的赛车在没有安全车或者虚拟安全车的情况下，带领车阵完成两圈真正的竞赛，才能算比赛结束，否则不会授予积分。也就是说，新规则下，去年的比例是大奖赛不算完成，也不会有车手得分。

此外，相应的积分规则也被修改。如果圈数超过两圈，但距离不到原比赛的25%，则前五名车手可获得积分（6、4、3、2、1）；如果领头赛车成了25%-50%的既定比赛距离，前九名将获得积分（13、10、8、6、5、4、3、2、1）；如果领先者完成了50%-75%的既定比赛距离，则前十名将获得积分（19、14、12、9、8、6、5、4、3、2、1）。