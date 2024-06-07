国际汽联公布2026年F1“灵巧赛车“底盘规则

下一代动力单元的规则两年前已经确定，届时由内燃机提供的动力和电力将各占一半。之所以车身和空气动力学相关规则的制定时间更久，是因为需要为动力单元量身定制，而且综合了对当代赛车不少缺点的考虑。

首当其冲，对下一代赛车的目标是减轻重量和减小尺寸，目标比当前的798公斤减轻大约30公斤，同时轴距从现在的3600毫米减短到3400毫米，宽度则减少100毫米。这些都被视为国际汽联所谓的“灵巧赛车”概念的关键。此外，在保留18寸轮毂的基础上，轮胎宽度方面，前轮将变窄25毫米，后轮变窄30毫米。

根据新引入的主动式空气动力学，鼻翼和尾翼可以从过弯时的高下压力设置（所谓的Z模式）转变为用于直道的低阻力规格（所谓的X 模式）。此举是为了更有效地利用来自动力单元的更多电能，届时电池可提供350kw的功率，而内燃机的功率将减少到约400kw——采用100%可持续燃料。

由于新概念的空气动力学在单圈里面向所有赛车，国际汽联引入了“手动覆盖”功能，取代现在的DRS（减租系统），目的让追击的赛车在高速跟车时可以释放最大的电能，以促进超车。

此外，新一代赛车将采用简化的平底底板和低功率扩散器，这“将减少地面效应并减少车辆对超刚性（悬挂）和低（行驶高度）设置的依赖”。

这套新技术规则将在6月28日由世界汽车运动理事会进行审批，不过在2025年1月1日之前车队不得在空气动力学开发上进行任何工作，而在这段时间里有些规则细节还需要进一步完善。

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“今天，国际汽联为汽车运动的顶峰确定了一个极其激动人心的未来，为2026年及以后的国际汽联一级方程式锦标赛推出了一整套全新的规则，”国际汽联主席默罕默德·本苏拉耶表示。

“自2026年引擎规则两年前发布以来，我们有机会重塑了底盘规则以适应新动力单元的能量需求。与我们在F1的伙伴进行合作，并且在10支车队和所有利益相关者的协助下，这代表了一次与众不同的修改，将确保我们的顶级锦标赛更符合世界的发展。”

“动力单元规则已经在参与这项运动的动力单元制造商数量方面创下新高。现在，有了这套能够带来更轻、更灵活的赛车并采用创新空气动力学解决方案的底盘规则，我们制定了一套规则，不仅为了改善比赛，而且使这项锦标赛对动力单元制造商、原始设备制造商和现有竞争对手更具吸引力。”

“2026年F1规则的关键特点是先进的可持续发展技术和安全性。与F1一起，我们的目标是制造一辆适合这项运动精英级别赛事未来的赛车。我们相信我们已经实现了这一目标。”

F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利表示同意，所有关键利益相关者在制定新规则的过程中展开了很好的合作，而所有车队将再次根据“预算帽”规则设计新赛车。

“这些规则标志着我们运动未来的一个重要时刻，我们对新一代赛车和动力单元充满期待，它们致力于为车迷呈现更接近且和激动人心比赛的期待，”多梅尼卡利说。

“由可持续燃料提供动力的新混合动力单元为全球汽车工业带来了巨大的机遇，减少燃料有潜力用于全球车辆并大大减少排放。这一潜力是为什么我们将在2026年迎来F1引擎供应商数量破纪录的关键原因之一。我们进入新规则周期时，我们的运动处于有史以来最牢固的位置，我相信国际汽联制定这些规则的工作将进一步巩固这项运动在世界各地的地位。”