国际汽联世界汽车运动理事会于上周五正式通过了这些规则更新，并在周六上午由国际汽联正式对外公布。

其中，国际汽联并没有给出闭门赛事的颁奖仪式该如何进行的具体细节，但补充了“闭门赛事的颁奖仪式流程将在赛事总监发布的比赛说明中作详细阐述”这一持开放态度的说明。而对于观众可参与的赛事，颁奖仪式则将按照既定的流程进行。

另一个主要的变化是，发车区准备流程进行了调整，将在确保社交距离的前提下，减少参与人数和准备时间。每支车队的发车区人数将被限制在40人，恰好等于当前车队被允许带到比赛的总人数的一半。

在常规的开幕仪式暂不进行的情况下，新赛季的维修区出口将在开赛前20分钟关闭，而非以往的30分钟。

赛车轮胎必须在赛前五分钟完成安装，而非以往的三分钟。并且在这一节点的信号下，车队人员和设备手推车必须撤离赛道。

一项新的规则规定，当三分钟的信号显示时，每支车队在赛道上的工作人员不得超过16人。而其余人员则必须像往常一样，在15秒的信号前撤离。全新的五分钟轮胎安装规则也将适用于比赛暂停后的恢复。

受新冠疫情的影响，车队库房中的一些工作也将推进得更为缓慢。所以各队在宵禁规则的修改上取得了一些小的突破。如今车队被允许在周四和周五晚延长工作一小时。宵禁时间将从9小时缩短至8小时。

在赛程尚未全部确定的背景下，倍耐力要求在轮胎分配的时间安排方面具有更大的灵活性。这一要求现已得到正式同意。

在此之前，轮胎供应商必须在海外比赛前的15周和欧洲赛事前的9周提出他们的配方选择。这些要求现已被取消。目前的规则规定，除非国际汽联另有决定并得到供应商的同意，否则应至少在每次比赛的两周前公布配方。

正如预期的那样，所有车手都将得到相同的分配。因此每个比赛周末，车队将不再需要为其车手选择每款配方的轮胎套数。倍耐力将提供的固定分配为2套硬胎、3套中性胎和8套软胎。强制使用额外试验轮胎的规则也略有调整。现在将在第二次自由练习的前30分钟进行，而非最后30分钟进行。

同时，在遇到旅行问题的情况下，国际汽联还允许赛会干事进行远程工作，并声明：“在特殊情况下，如果任何赛会干事在比赛开始时不在场，他们必须保持随时在线和可联系，以履行职责。”

空气动力学测试限制的一个变化是，车队今年将有机会对于其2022年套件开展一些工作，但仅限于改进其刹车系统。其他的2020年空气动力学工作则需要等到2021年1月1日后再开始。

风洞方面，规则将允许dyno测试用于开发具有最小气流导管的刹车系统部件。但前提是此类测试不得同时用于测试（或以任何方式提供附带数据或知识）属于车身的零件或系统的性能和耐久性。

同时车队还可以使用CFD，但目的仅限于开发刹车系统部件或相关测试平台，而不包括任何气流导管以及属于车身的部件或系统的开发。

翻译/小飞侠