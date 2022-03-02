国际汽联允许俄罗斯车手以中立身份继续参赛

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自从上周俄罗斯入侵乌克兰以来，已经成为全世界的焦点事件。F1、国际汽联和车队共同发表声明，认为在当前情况下，今年前往俄罗斯比赛是“不可能的”。而本周二，世界汽车运动理事会举行了一次特别会议，商讨相关事宜，包括来自俄罗斯和白俄罗斯车手的参赛问题。

会议之后，国际汽联确认，由于不可抗力的原因，已经正式取消了今年在索契的大奖赛。同时，国际汽联证实俄罗斯和白俄罗斯车手必须以“国际汽联旗帜”参加比赛，包括今年F1参赛名单中唯一来自俄罗斯的车手尼基塔·马兹平。

声明中写道：“根据国际汽联的和平与政治中立原则，俄罗斯/白俄罗斯车手、独立参赛者和官员只能以中立身份并以‘国际汽联旗帜’参加国际/区域性比赛，直到另行通知" 。

俄罗斯和白俄罗斯的国家标志，包括 "颜色、旗帜（队服、装备和车辆）"，将不会在任何场合得到展示，同时在另行通知之前，不会播放这两个国家的国歌。

国际汽联还禁止其任何比赛在俄罗斯和白俄罗斯举行，直到另行通知；来自俄罗斯和白俄罗斯的国际汽联当选成员将暂时卸下他们的角色和职责；国际汽联不会继续向任何俄罗斯/白俄罗斯的国际汽联成员提供或授予资助。

国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶姆在会议上表示："我想感谢理事会成员迅速行动，为了体育与和平而定下这些措施。我们与乌克兰汽车联合会（FAU）主席Leonid Kostyuchenko以及该国的整个国际汽联大家庭站在一起。今天采取的措施承认了FAU在乌克兰的权威，也与国际奥委会最近提出的建议相一致。”

"我们正在与我们的成员积极讨论，我们继续在他们需要的时候给予同情和支持。我们真诚地希望能够和平解决他们无法忍受的困难"。

国际汽联周二晚上的决定，意味着至少哈斯车手马兹平不会自动无缘即将揭幕的2022赛季F1世界锦标赛。然而，因为他背后支持者的俄罗斯背景，给他在这支美国车队的前景蒙上了一层阴影。

对于国际汽联的决定，哈斯车队表示“不予置评”。据悉车队将在未来几天内就马兹平的相关问题作出定夺。

维特尔表明感受

上周的巴塞罗那测试期间，四届F1世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔在被问及是否应该继续举行俄罗斯大奖赛的问题时，明确表达了自己的反对态度。

Sebastian Vettel, Aston Martin, in the Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

近年来维特尔在全球问题上不断表明立场，不仅坚决支持刘易斯·汉密尔顿为少数族裔的平权发声，同时积极推动环保事业。而当其他车手普遍回避“乌克兰危机”这一话题时，这位德国车手则直言不讳，他希望事态可以尽快平息，结束苦难。

"我认为每个人都有一种态度，"维特尔表示。"问题是每个人是否总是敢于分享这种态度。我对此并不害羞，恰恰相反。我认为在某些话题上你不能保持沉默。”

"早晨你要起床，看到这样的新闻时，是一种奇怪的感觉；你想激励自己，却知道有些事情要重要得多。无辜的人在死去。你无法想象这种情况。我不认为这种事情有胜利可言。这是绝对让人震惊，而且我认为后果是非常明显的。”

虽然鲜有手像维特尔那样公开表达自己的感受，但他相信自己的同僚们也是相同的立场。他说道："现在大家都忙于自己的事情，当然这个问题比什么都更重要。我相信所有其他车手都有同样的看法。不然会让我感到惊讶。”

"但一开始我们是否说出来并不重要。重要的是，也许情况会好转，事情会结束。我认为没有人希望它进一步升级，进一步失控，但目前看来这非常困难。"

俄罗斯大奖赛的取消，在没有找到替换的赛事之前，无疑会给F1造成财政压力。但维特尔认为不能只想着商业。

"价值观和道德应该排在一切之前，”德国人说道。“在这方面，商业一点都不重要。如果人们因为打仗而死，我完全无法想象。我和其他人一样在历史课上学了很多，听了很多。我非常想了解发生的事情。”

"我认为在良心深处记住这些是非常重要的，你不能忘记。而且，你现在对这样的事情有更深刻的认识。正如我所说的，希望事态可以平息。现在已经失控，太可怕了。"

维特尔认为，乌克兰深陷战火应该让人意识到生命中真正重要的事情，因此他愿意分享自己的感受。

“无论某人驾驶赛车是快还是慢，无论赛车好还是不好，这都是次要的。我们都是在一个没有冲突、没有战争的时期成长起来的。20世纪90年代末有一个阶段，但说实话那时我还小，没有注意到，也不明白什么。”

"现在目睹和听到人们被派往前线，将自己的生命置于危险之中，有些人已经死亡，这很可怕。作为一个人，你只能这样看。如果我没有感受到，我可能不会理解。即使作为一名运动员，你总是被告知不要卷入其中，要置身事外。就这方面而言，这肯定更重要。而我对分享自己在这些问题上的立场没有任何问题。“