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Formula 1 / 突发新闻

国际汽联“保护条款”或促成F1大幅降低预算

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国际汽联“保护条款”或促成F1大幅降低预算
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2020年4月25日 上午7:10

国际汽联在《国际体育行为准则》中增添“保护条款”，增加了小车队推动F1大幅度降低预算上限来渡过新冠肺炎疫情危机的希望。

为了确保规模较小的车队能够在疫情带来的经济危机中幸存，F1、国际汽联和车队一直在磋商进一步削减“预算帽”。但是，因为法拉利拒绝接受低于1.45亿美元的水平，协商陷入了僵局。

然而，国际汽联在今天发出声明，已经在《国际体育行为准则》中加入了一项条款，允许在一定条件下大部分车队同意就可以修改规则，只要能够“保护”F1锦标赛。

新的18.2.4写道：“假如获得所有完全参加相关锦标赛、杯赛、纪念赛、挑战赛或系列赛参赛者的一致同意，公示期可以比上述那些更短。

“在例外的条件下，且如果国际汽联认为有疑问的改变对保护相关的锦标赛、杯赛、纪念赛、挑战赛或系列赛是至关重要的，大多数参赛者同意就足够。”

可以理解的是，这条“保护”条款将一直保留到新冠肺炎疫情对全球赛车运动的影响结束。

当前除了各大赛事暂停之外，最大的影响无异于F1计划的技术规则改革从2021年推迟到2022年，而FE也把Gen2 Evo赛车的启用延期到2021-2022赛季。

 

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Author Frankie Mao

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