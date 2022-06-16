国际汽联以车手安全为由，发出技术指令应对海豚跳难题

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2022规则改革启用了以地面效应为核心的新空气动力学规则，但是新一代赛车普遍存在海豚跳现象，即高频率的颠簸。而当一些车队，例如法拉利和红牛，对此应对有方时，八连冠车队梅赛德斯却饱受困扰，尤其体现在直道较长且路面本就颠簸的赛道上。

虽然德国车队声称已经在西班牙大奖赛中基本解决了该问题，但随后在摩纳哥和阿塞拜疆，W13赛车的弹跳又变得明显，特别是在巴库的比赛后，七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿一度在比赛中声称“座椅发冷”——在长时间的颠簸之后背部发麻——并且在比赛结束后身体透支严重。英国人更是在赛道后坦言，因为赛车剧烈的颠簸，他多次担心失去对赛车的控制，因此松开油门。

阿塞拜疆大奖赛期间，车队已经开始与国际汽联磋商如何才能有效解决这种弹跳问题，因为这已经事关车手在赛道上的安全。而在背靠背的加拿大大奖赛之前，国际汽联发表声明，为了安全起见，已经采取措施。

声明中写到“有必要进行干预，要求车队做出必要的调整，减弱或消除这种现象”。国际汽联为此发出了一项技术指令，为车队解决问题提供指导意见，其中包括：

在设计和可观察到的磨损两方面，更密切地检查木板和滑板； 确认基于赛车垂直加速的指标，为垂直摆动的可接受水平给出定量限制。国际汽联仍在分析这一指标确切的数学公式，并且F1车队已经受邀继续协助这一进程。

同时，国际汽联表示将与车队举行技术会议，“为了确定中期内减少表现出这种现象的赛车倾向的措施”。

“为了车手的安全，国际汽联在咨询了其医生之后已经决定进行干预。在一项参赛者通常以超过300公里/小时的速度行驶的运动中，普遍认为车手所有的注意力需要集中在这项任务上，并且车手经历过度疲劳或疼痛，如果导致注意力丢失，可能导致重大后果。”

“此外，国际汽联还担心这对车手的健康产生直接的身体影响。最近的赛事后，一些车手报告了背部疼痛。”