国际汽联主席想要来自美国和中国的F1厂商车队

当赛车运动管理机构继续评估2025年后新车队加入的可能时，本·苏拉耶姆表示，他认为来自世界最大的两个经济体的制造商将会是 F1 的一大幸事。

本·苏拉耶姆在接受Motorsport.com姊妹网站Motorsport-total.com采访时表示，来自美国和中国的汽车制造商将极大地提升 F1 的知名度和市场形象。

"我希望能迎接一支原始设备制造商组成的完全的美国车队，也希望看到一家来自中国的原始设备制造商。他解释说。

“人都可以有梦想，但这一梦想是有机会实现的。中国有14 亿人口，超过 路上50%的电动汽车是中国制造的。这是事实，中国是巨大的市场。”

本·苏拉耶姆相信，F1从2026年开始使用内燃机和电力各占50%的混合动力规则，正是有助于吸引他希望看到的原始设备制造商的方程式。

"中国人很懂电动汽车和混合动力汽车，"他说，"我想说，去年的动力单元（新规则提议）是正确的。 如果我们不这样做，你真的觉得奥迪会加入吗？（奥迪）是在动力单元规则修改获得批准且所有车队都签署之后才加入的。 ”

“我们这样做是为这项运动好，这打开了大门。本田来了，福特加入了，保时捷正在考虑，保时捷和F1之间仍有良好的关系。这一切都是有原因的。“

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

美国汽车巨头福特已经与红牛车队达成了合作协议，从 2026 年开始共同为车队开发新引擎，而通用汽车旗下的凯迪拉克与希望成为F1新军的安德雷迪车队结盟。但中国尚无任何一家制造商大力参与 F1 赛事。

自由媒体的积极态度

与本·苏拉耶姆渴求吸引大制造商相反的是，与现役车队和 F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利对增加更多赛车的好处表示怀疑。

但本·苏拉耶姆认为，国际汽联有责任在规则允许的情况下，吸引尽可能多的车队，而且他相信 ，F1 所有者自由媒体集团及其总裁格雷格·马菲是站在他这一边的。

"我很高兴看到自由媒体的表态，他们其实同意新车队的加入，“他说。“而我们的责任是完成尽职调查，做好所有必要的调查。"

本·苏拉耶姆此番言论是针对今年 6 月，马菲在做客沃克网络广播时发表的评论。

"如果时机恰当，我们会努力争取第 11 支车队，“当时马菲说。“有些人可以为这项运动带来价值，为车迷带来价值，源自他们的技术地位、他们作为原始设备制造商的地位、他们的市场营销方面的地位——所有这些的结合——你可以想象，总能达成某种共识。但这并不是没有争议的，现役10支车队之间就有分歧。“

Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

不过马菲也指出，由于一些赛道车库空间不足，以及对现有车队商业价值的影响，情况很复杂。

"可能还缺四五个车库和围场空间，这给第 11支的加入增加了难度，“他说。”投入资金和时间可能会解决，但这不是打个响指一下子就能解决的问题。另一个问题是，现在10支车队对属于车队的利润进行分成，他们不太想与第11家分享收入。”

翻译/Chloe