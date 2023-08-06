国际汽联主席想要来自美国和中国的F1厂商车队
国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶姆表示，他希望能在在不久的将来看到一支来自美国和一支来自中国的厂商车队加入F1。
当赛车运动管理机构继续评估2025年后新车队加入的可能时，本·苏拉耶姆表示，他认为来自世界最大的两个经济体的制造商将会是 F1 的一大幸事。
本·苏拉耶姆在接受Motorsport.com姊妹网站Motorsport-total.com采访时表示，来自美国和中国的汽车制造商将极大地提升 F1 的知名度和市场形象。
"我希望能迎接一支原始设备制造商组成的完全的美国车队，也希望看到一家来自中国的原始设备制造商。他解释说。
“人都可以有梦想，但这一梦想是有机会实现的。中国有14 亿人口，超过 路上50%的电动汽车是中国制造的。这是事实，中国是巨大的市场。”
本·苏拉耶姆相信，F1从2026年开始使用内燃机和电力各占50%的混合动力规则，正是有助于吸引他希望看到的原始设备制造商的方程式。
"中国人很懂电动汽车和混合动力汽车，"他说，"我想说，去年的动力单元（新规则提议）是正确的。 如果我们不这样做，你真的觉得奥迪会加入吗？（奥迪）是在动力单元规则修改获得批准且所有车队都签署之后才加入的。 ”
“我们这样做是为这项运动好，这打开了大门。本田来了，福特加入了，保时捷正在考虑，保时捷和F1之间仍有良好的关系。这一切都是有原因的。“
Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
美国汽车巨头福特已经与红牛车队达成了合作协议，从 2026 年开始共同为车队开发新引擎，而通用汽车旗下的凯迪拉克与希望成为F1新军的安德雷迪车队结盟。但中国尚无任何一家制造商大力参与 F1 赛事。
自由媒体的积极态度
与本·苏拉耶姆渴求吸引大制造商相反的是，与现役车队和 F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利对增加更多赛车的好处表示怀疑。
但本·苏拉耶姆认为，国际汽联有责任在规则允许的情况下，吸引尽可能多的车队，而且他相信 ，F1 所有者自由媒体集团及其总裁格雷格·马菲是站在他这一边的。
"我很高兴看到自由媒体的表态，他们其实同意新车队的加入，“他说。“而我们的责任是完成尽职调查，做好所有必要的调查。"
本·苏拉耶姆此番言论是针对今年 6 月，马菲在做客沃克网络广播时发表的评论。
"如果时机恰当，我们会努力争取第 11 支车队，“当时马菲说。“有些人可以为这项运动带来价值，为车迷带来价值，源自他们的技术地位、他们作为原始设备制造商的地位、他们的市场营销方面的地位——所有这些的结合——你可以想象，总能达成某种共识。但这并不是没有争议的，现役10支车队之间就有分歧。“
Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
不过马菲也指出，由于一些赛道车库空间不足，以及对现有车队商业价值的影响，情况很复杂。
"可能还缺四五个车库和围场空间，这给第 11支的加入增加了难度，“他说。”投入资金和时间可能会解决，但这不是打个响指一下子就能解决的问题。另一个问题是，现在10支车队对属于车队的利润进行分成，他们不太想与第11家分享收入。”
翻译/Chloe
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