国际汽联为F1 2023赛季调整DRS等规则

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今年是新规则实施后的第二个赛季。本周二于伦敦进行的F1委员会会议对一些规则细节做了讨论，其中一项是DRS区域的设置。

上赛季的比赛中呈现了新一代F1赛车在个别赛道上借助DRS超车过于容易，而在有些赛道上则毫无作用。在对数据进行了仔细的分析后，国际汽联确认将在前五场比赛——巴林、沙特阿拉伯、澳大利亚、阿塞拜疆和迈阿密——改变DRS区域的设置。尽管具体的修改没有公布，但墨尔本的阿尔伯特公园赛道将设立第四个DRS区域，来试图改善跟车。

同时，国际汽联还确认了巴库和迈阿密的两条街道赛道将重新铺设沥青，而吉达希望对赛道布局做一定改动来改善车手的视野。

去年日本大奖赛后引发极大争议的积分分配规则，在本次会议上得到修正，明确了当比赛中断并且比赛距离缩水的情况下，只有实际完成的里程数接近原定的整场比赛，才会授予全部积分，否则车手只能得到按比例减少的积分。

此外，对于车队与车手无线电通讯讯息的限制有所放宽。近几年来，车队被禁止对车手如何驾驶赛车提供太多指导。但是从2023赛季起，相关规则将有一定程度的放松。

本次会议还就冬歇期里的工厂停工达成一致，从下一个冬天起，除了底盘工厂之外，动力单元制造商也将在规定的时间里强制停止运作。

在财政方面，对于超出“预算帽”规则中21场比赛上限后的部分，每场比赛可以投入的成本从120万美元增加到180万美元。这是因为如今赛历上增加的比赛大多为飞行赛事，差旅开销比在欧洲比赛更多。

本周四至周六，十支车队将在巴林进行唯一一轮季前测试，随后在3月3-5日迎来揭幕战。