国际汽联与法拉利就引擎问题达成私下“协议”

虽然法拉利在2019赛季世界冠军争夺中输给了梅赛德斯，但是意大利车队始终处于舆论火力下，被竞争对手认为找到了规则中的漏洞，绕过了燃油流量传感器的限制，从而拥有了更多的动力。

然而，国际汽联从未在对法拉利动力单元的检查中发现任何违规的地方，并且没有一支车队提出过正式的抗议。

时隔一个冬歇期，国际汽联对法拉利的引擎问题发出声明，称其已经同意大利车队达成了“协议”。

“国际汽联宣布，经过彻底的技术调查，已经对法拉利车队F1动力单元的运作完成了分析，并且与该车队达成了协议。协议的具体内容仅限双方知情。”

“国际汽联和法拉利车队已经对数项技术承诺达成共识，这将改善为即将开始的锦标赛的所有F1动力单元的监督，并且协助国际汽联在F1的其他监管义务及在碳排放和可持续发展方面的研究活动。”

毫无疑问，国际汽联的这份声明令人回味，因为既没有公布法拉利的引擎违反了规则，也没有澄清其合法。这不免让人理解为，法拉利存在一定程度上与规则相左的举动，但是恰好钻了空子，而管理机构并不希望让这个“灰色地带”被知晓。

虽然法拉利始终否认，但令人怀疑的地方在于，夏休期过后SF90赛车单圈速度突飞猛进，从比利时到墨西哥取得了六连杆，而且在斯帕、蒙扎和新加坡收获三连胜。但是当国际汽联发出多份“技术指令”之后，跃马赛车的直线优势在赛季尾声阶段却明显减弱。

本赛季，国际汽联引入了额外的燃油流量传感器来堵住漏洞。而就巴塞罗那季前测试的情况来看，法拉利SF1000的直线速度比去年明显下降，但是领队马蒂亚·比诺托表示这是因为车队改变了新车的理念，为了追求过弯的速度而增加下压力，从而牺牲了直线速度。