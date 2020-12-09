根据计划，面向缺乏F1参赛经验的年轻车手举行的阿布车比测试将于12月15日进行。相关测试规则表明，除非获得国际汽联的特批，否则本次测试仅面向参加过不超过两场大奖赛的年轻车手开放。

雷诺正是利用这一豁免权，成功地说服国际汽联为阔别F1两个赛季并将于下赛季回归的费尔南多·阿隆索开了“绿灯”。

国际汽联认为西班牙人获得特批的原因其已经离开F1相当长的时间。随后这一澄清也被理解为未参加2020赛季的车手同样被允许参加测试，即便他们在过往拥有过两场以上的大奖赛经验。除了阿隆索之外，红牛也有意让其前车手塞巴斯蒂安·布耶米参加测试。

但这些特权的开启也引发了其他竞争对手的不满，尤其是明年将更换车手的车队也开始要求获得测试权益。法拉利尤其对阿隆索参加青年车手测试感到不满，因此也要求塞恩斯获得同样的“待遇”。

意大利车队领队马蒂亚·比诺托在萨基尔大奖赛上表示，他已经向国际汽联提出请求，要求像赛恩斯这样更换车队的车手同样可以参加测试。

“我认为这相当混乱，当然我们法拉利认为费尔南多参加阿布扎比的测试与事实相违背，这是错误的，”比诺托解释道。“在每次咨询委员会开会期间，我们都向国际汽联强调表示了这一点。”

“但是听到这个决定后，我们已经向国际汽联申请了卡洛斯的测试许可。这个周末我们讨论过了，但是没有得到反馈。”

但尽管很多车队都要求澄清此事，但据Motorsport.com了解，F1赛事总监迈克尔·马西周二已向车队发出通知，告知他们测试限制不会改变。

马西明确表示，国际汽联的立场是，对于任何参加过两场以上大奖赛的车手，只有当他们“在2020年赛季没有参加过任何F1比赛”的情况下，才会获准参加测试。

鉴于法拉利一直希望在下赛季的季前测试到来之前，提前让塞恩斯积累其赛车和系统的相关经验，这一决定对意大利车队来说是无疑是一大绊脚石。目前法拉利的唯一的选择就是在明年年初让塞恩斯驾驶2018年的赛车参加私人测试。

不过，两场比赛的限制，意味着威廉姆斯的杰克·埃肯即使要在收官站中第二次中代表为英国车队比赛，也同样能够参加测试。

翻译/小飞侠