国际汽联下周二决定是否接受法拉利重审塞恩斯处罚调查要求

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墨尔本比赛尾声阶段，塞恩斯在第二次静态重新发车后的一号弯争夺里撞到了费尔南多·阿隆索。赛会干事立即对其开出5秒加时的处罚。虽然西班牙人第四个驶过终点线，但因为安全车带领下其后赛车衔接紧密，他直接滑落到第12位。

由于开场圈里，查尔斯·莱克勒克就卷入事故后退赛，这个结果导致法拉利在南半球颗粒无收。事后，车队领队弗雷德里克·瓦塞尔披露，法拉利已经向国际汽联提出了重审塞恩斯收到处罚的要求，原因是同时发生的另外两起事故里，两位相撞的Alpine车手都没有受罚，而威廉姆斯的洛根·萨金特与AlphaTauri的尼克·德弗瑞斯的追尾事故甚至没有受到调查。

根据规则，车队有权提出重审的要求，但需要递交裁决做出时无法及时获得的新证据，由赛会干事判断是否可以采纳。如果他们认为新证据确实带来了新的角度，那么可以重启调查，反之则驳回。

瓦塞尔在复活节假期前接受媒体采访时，没有透露法拉利掌握怎样的新证据。但他表示车队至少就这次事件需求与国际汽联的赛会干事进行“公开对话”。

本周五国际汽联发出通告，一场视像听证会将在下周二（4月18日）欧洲时间上午8点举行。澳大利亚大奖赛当值四名赛会干事将听取塞恩斯和法拉利车队代表的证词，随后决定是否对那次事故重新开展调查。

塞恩斯在墨尔本赛后认为那是他遭遇过“最不公平的处罚”，因为他没有得到为自己变化的机会。而阿隆索在获得第三名后，对同胞表示了同情，认为他收到的处罚“过于严厉”。