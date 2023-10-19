哈斯：F1在新冠疫情期间的危机对吸纳第11支车队是警告
哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳相信，F1在新冠疫情期间面临的危机已经表明其为何不应该冒险新增第11支车队来破坏现有车队的稳定。
在得到国际汽联的批准后，安德雷蒂车队希望与FOM达成一项商业协议，以最早从2025年开始进入F1。然而FOM是否会批准美国车队的加入还是未知，因为其仍对于新增一支额外车队是否会给F1带来切实的好处持有怀疑。
同时由于担心与额外的车队分红可能会带来经济损失，竞争车队们同样对于安德雷蒂的加入持反对态度。正如斯泰纳指出的那样，虽然F1目前正处于繁荣期，因此奖金的小幅损失或不会产生巨大影响，但他表示，F1应当从新冠疫情时发生的事情中汲取教训。
尤其是他认为，F1从舒适区到疫情时期面临失去几乎一半车队的速度，凸显了其在调整当前车队的财务状况时需相当谨慎。
“在当前的情况下，我们是稳定的，但我们并没有赚到数亿美元的利润，”斯泰纳表示，“我们仍在努力整合预算，从而让预算帽和其他东西奏效。”
“回想2020年，我记得当疫情爆发时，我参加这些视频会议时，有四支车队在问，‘明年我们还会在这里吗?’”
Michael Andretti's team has been approved by the FIA, but must now prove its commercial value to F1
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
“我们当时都在挣扎，努力活下去。很多人和很多车队老板都把钱投入到F1中来维持生存，让F1成为了现在的样子。我认为这也是有价值的。”
“我认为大多数车队都在问，当F1蓬勃发展的时候，为什么我们要稀释我们所拥有的，只是为了让别人加入?” 意大利人补充道。
“因为谁知道三四年后会发生什么？回头看来，在2020年，当时我们正在F1中挣扎求生，因为如果四支车队退出，就只剩下六支了。那为什么现在又要削弱它们呢？如果有什么事情再次发生，我们需要尽可能地强大，这里的10支车队已经度过了艰难时期。”
斯泰纳坚持他长期以来的观点，即只有在有切实证据表明安德雷蒂的到来会给整个F1带来好处的情况下，他才会同意其加入。
当被问及安德雷蒂是否有可能给F1带来新的赞助商兴趣时，斯特内尔表示:“有可能，但有很多可能，应该，也许会。但如果他们能证明他们带来了我们能接受的东西，那就没问题了。”
此外斯特内尔坚持表示，他并不是围场中唯一一个觉得现在不是考虑第11支车队加入的合适时机的人。
“FOM必须看清这一点，而不是我，他们已经掌握了大局，”他表示，“不只是哈斯不想要他们。一般来说，F1并不认为有必要组建第11支车队。没必要继续下去，不管是安德雷蒂，还是其他车队，F1目前都不相信第11支车队会带来附加价值。让它保持简单。”
翻译/小飞侠
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