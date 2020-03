哈斯：2020开局将决定未来是否留在F1

长期以来,哈斯一直很清楚,只有他的车队具有竞争力,他才对继续投资F1感兴趣,并且他担心2021年新规则会迫使小车队增加投入的成本。

随着F1将要进入一个新时代,哈斯知道,如果他在本赛季之后选择留下,他就必须像其他车队一样,做出参赛五年的承诺。

上周日在Fontana举行的纳斯卡期间,哈斯在接受Motorsport.com的独家采访时说,他正努力掂量当前有竞争力的财政如何应付留在F1所需要的投资。

当被问及对未来的看法时,他说:“我只是在等待本赛季的开始。如果我们又度过糟糕的一年,那么就不倾向(留下来)。”

“我们比赛了五年。这确实是一测试——我们走一次五年的尝试,看看进展如何,做好评估,然后决定是否继续参赛。我并不是说我们不会再回来。必须先进行评估。再这样比赛五年,将是一个巨大的承诺。”

哈斯表示,自从他的车队2015年开始参加F1,对他的业务帮助很大。但是,他对2021年改革的影响有所顾忌。

在谈到了对业务的影响时,他说:“它起到了很大的作用。它使我们在欧洲市场以及许多亚洲市场上获得了很多认可。我们带了很多客户去看比赛。一切都做得很好。但是随着2021年新规则的实施,最大的问题是那将要花费多少钱?”

“F1正在发生很大的变化,您真的必须问自己,尝试实施所有这些改变真的值得吗?我知道每个人都认为这些改变是好的,但是——天呐——它们很贵。”

“这与(纳斯卡)中发生的事情类似。Gen7与过去(纳斯卡)的所作所为完全不同。就像其他任何事情一样,他们对赛车做了很多改变,而你知道要想把所有事情做到位,需要解决很多麻烦,这对车队来说很困难。”

“他们实施的这些改变,我认为他们是怀着好意的,但是当你换到对方的立场上,尝试实施这些改变,从经济上讲是极其困难的。”

尽管F1将实施“预算帽”,但哈斯认为自己车队的成本并不会下降。

当被问及体育回报是否值得进行金融投资时,哈斯说:“绝对在经济上不值得,我可以这么对你说。”

“商业模式不利于规模较小的车队。众所周知,钱的分配方式中有70%分配给了前三名,其余30%分配给了其他七支车队。这不是一个好的经济模型。”

“至少就我们的情况来说,你得到的回报大约只有你在F1运作车队投入成本的三分之一。因此,从业务模型来看,这样做效果不佳。”

“显然,每个车队为何会这样做都有不同的性质。其中一些是(依靠)主要赞助商。法拉利已经这样做了60年。但是他们挣到足够的钱来满足1.75亿美元的预算帽,但是许多其他车队只能以四分之一的预算来运作。那么,在有这种差异的情况下,如何经营一支车队?”

在中游集团看起来差距非常小的情况下,哈斯知道自己的车队正处于一场苦战中,但他仍然认为有机会拿出好的表现。

“我们的爱车肯定不是最快的,”谈起季前测试的情况下,哈斯表示, “我们是中游车队。几年前,中游集团的差距有五秒的样子。”

“今年中游车队之间只相距约两秒,甚至可能比那还小。我认为真正唯一的好消息是,我们并没有比法拉利慢很多,但是法拉利也没有每天都排在时间榜的顶端。”

“这只是一个挑战。这是一项有难度的运动。它极其昂贵。它很消耗时间,并且给参赛车队带来了巨大压力。对于不在前四前五名的车队来说,这真的并没有好处。 ”

翻译/Vandy

Romain Grosjean, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team at the unveiling of the Haas VF-20

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images