哈斯1月31日“抢发”新车涂装
哈斯车队确定将在一月底“抢发”2023年赛车，十支车队新车发布计划均已公布。
哈斯是最后一支对外宣布新赛车亮相计划的车队，将在1月31日北京时间20:00发布新赛车的涂装。但是如果没有意外的话，新车“真身”将直到2月23日巴林季前测试开始时才会正式亮相。
今年将是这支美国车队参加F1的第九个赛季。上赛季结束时，车队确认不与米克·舒马赫续约，而是任命在阿斯顿·马丁担任了两年替补的尼科·霍肯博格，与凯文·马格努森组成新的阵容。
丹麦人在2022赛季开始前“闪电”回归，取代尼基塔·马兹平并且帮助哈斯取得了出色的开局，在揭幕战巴林大奖赛取得了第五名的成绩。尽管随后的赛季里，美国车队并没有成为积分区的常客，但也比2021赛季有了明显的进步，而且至少避免了在制造商年度积分榜上连续垫底的尴尬。
2023年哈斯车队拥有了新冠名商MoneyGram，使得车队的财政进一步得到保障。
至此，所有参赛车队的新车揭幕计划全部敲定。即使哈斯将只是公布赛车涂装，也将让外界对技术规则改革后第二年赛车的面貌有初步的认识。2月3日，卫冕冠军红牛将成为携真正新车亮相的第一支车队，而Alpine则将最后一个发布2023赛车。
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