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Formula 1 / Dutch GP 新闻

哈斯：马兹平和舒马赫都无须为冲突受到谴责

By:
, Grand prix editor
Co-author:
Oleg Karpov

哈斯领队甘瑟尔·施泰纳认为，尽管米克·舒马赫对于尼基塔·马兹平在刚刚结束的赞德福特比赛中的“危险”举动感到愤怒，但双方在这起事件中都没有过错。

继两位哈斯车手在周六因为排位赛规矩问题发生事端后，俩人又在荷兰大奖赛的开始阶段险些相撞。

第二圈伊始，当舒马赫试图从右侧超越马兹平时，后者迟迟不肯让过，并把自己的队友逼退到了身后。这使得德国小将的前翼与马兹平的车轮发生触碰并受到损坏，迫使他不得不提前进站。

而这已经并非马兹平第一次在主直道上对队友猝不及防地做出强硬的防守动作了。在6月的阿塞拜疆大奖赛上，俄罗斯人也曾上演过类似的戏码。

舒马赫在赛后表示，他对于马兹平的举动感到“非常愤怒”，但决定不通过车队无线电表达自己的想法。

“太遗憾了，”舒马赫说道，“最后，他毁了我的比赛，因为当时我的前翼坏了，我们不得不进站。然后面对所有的蓝旗，你的比赛没希望了。”

舒马赫还向ServusTV表示：“我认为我们只是非常不同的人，在处理事情的方式上也是如此。但这也没关系，他有他该做的事，而我有我的。”

“当这样的事情发生在赛道上，并且还是在我并非完全落后的情况下发生这样危险的情况，真是太令人遗憾了。”

但对于两人的矛盾，施泰纳则认为“没有人应该为此受到谴责”，并透露他已经和舒马赫和马泽平谈过了这件事。

 “我们需要在这方面开展有建设性的工作，” 施泰纳说道，“我们在听取工程师的汇报后召开了会议，但还没有得出结论。

“我们的计划是在蒙扎之前碰面，看看我们需要做些什么来避免未来发生这种情况，因为这对任何人都没有好处，我也曾试着解释过。我们会继续努力，直到我们把问题解决。”

当被问及是否同意舒马赫的观点，即此举具有危险性时，施泰纳回应道：“我认为你总是可以说这是危险的。”

“你可以避免危险。但老实说，我不认为这是一个恶意的举动。我看到了那段经过，一个巴掌拍不响。”

舒马赫表示，自己和马兹平的关系“还有改善的空间”，但认为这位俄罗斯车手遵守了车队关于超越对方的规则的说法是不正确的。

“这取决于他的规则是什么，我想我的规则可能有点不同，”德国人表示。“当你被挤到墙边，或者像这次被挤到控制墙边，你会很不情愿。我认为我们必须和车队再谈一次。我不认为这对我们整个团队有好处。”

补充/Stefan Ehlen

翻译/小飞侠

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