在阿塞拜疆大奖赛大部分时间里，舒马赫相都处于领先马兹平的位置，只有当比赛只剩最后两圈静态发车后，俄罗斯车手跑到了队友前面，爬升到第十三名。

最后一圈临近终点线时，舒马赫逼近了马兹平。只是正当队友要超车的时候，马兹平最后往右移动了一下。

马兹平为舒马赫留出了足够的空间，让他超过去后以第十三位完赛。但是德国车手马上在车队通话中宣泄了自己的怒气：“我X那算什么，老实讲？说真的，他想杀死我们俩？”

赛后，舒马赫表示他要“再看一下发生了什么”，并补充道“在车里不是很友好”。

马兹平透露说他在冲线时没电了，这导致他在直道上的速度掉了下来，所以无奈失去了自己的位置。

“主要是在主直道上把自己的位置输给队友让我有点沮丧，”马兹平说，“我在那里没电了，所以有点像个旁观者，但事实就是这样。”’

斯泰纳在赛后新闻稿中谈及这个事件时表示，车队已经解决了这个问题。

“直道上是产生了一些情况，已经解决了，我们消除了分歧。”他说到，“是有些误会，但我们已经解决了，大家都把它翻篇了。”

舒马赫以第十三名的位置完赛帮助哈斯在车队冠军榜上超越威廉姆斯升至第九，后者在乔治·拉塞尔因变速箱问题退赛后只有尼古拉斯·拉蒂菲一人完赛。

马兹平的第十四名也是他个人F1生涯迄今最好成绩，让他在车手榜上超越了拉蒂菲。

“对车队来说这是个不错的名次，但显然是因为有些车手发生了一些意想不到的情况，才让我们取得这个排名。”