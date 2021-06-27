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Formula 1 / Styrian GP 新闻

哈斯从米克·舒马赫母亲口中得知赛车座椅有问题

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Oleg Karpov

哈斯F1车队领队甘瑟尔·斯泰纳透露，他听到米克·舒马赫母亲在谈论，才知道这位年轻德国车手的座椅“歪了”。

哈斯从米克·舒马赫母亲口中得知赛车座椅有问题

施蒂利亚大奖赛前，舒马赫透露他的F1新秀赛季开始以来，自己在驾驶舱里一直稍微歪着坐。

这个情况是在法国大奖赛后，舒马赫和塞巴斯蒂安·维特尔一起查看前者的哈斯座椅时的车载视频里发现的。不过，这个问题还不足以严重到影响舒马赫的驾驶，因为他在职业生涯初期也遭遇过这一情况。

然而斯泰纳表示，他是在和科琳娜·舒马赫在保罗·里卡德交谈时，对方提到这个情况他才知道的，之前他并没有意识到座椅有任何问题。

谈及这件事，斯泰纳说：“实际上他母亲在法国告诉我的时候，我才头一次知道座椅出了些问题。”

“我说‘我不知道这个情况’，不过然后我想，肯定是另一个情况升级了，因为他想定制一个新座椅。不过他自己说过这件事不急。”

斯泰纳说，车队非常乐意为舒马赫做一个新的座椅来解决这个问题，保证他在驾驶时的姿势能保持完全笔直。

“我想他现在的姿势不是笔直的，这意味着会有些压力或者什么，”他说，“不过他也没有坐成45度角，或者说身体完全弯曲，车也没有开不直。所以我想座椅不正的问题不严重。但因为塞巴斯蒂安看了车子，然后就变成了个大事件，我倒是没意见。”

“但是他母亲告诉我之前，我都不知道有这个问题，所以不可能有这么糟糕。他想要的话，我们会马上给他做一个新座椅，在他觉得适当的时候。”

舒马赫表示维特尔还和他母亲说了座椅位置的事，并开玩笑地建议他把座椅弄坏，这样就能得到一个新的了。对此，维特尔说：“新座椅想要在一个礼拜里做好可不容易，所以不要总是听从我的建议。”

翻译/小飞侠

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