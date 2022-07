哈斯认为：舒马赫成功摆脱了外界制造的“焦虑“

载入语音播放

赛季初,舒马赫的挣扎表现和撞车让一些人开始质疑他在F1的未来,以及哈斯是否应该寻找他的替代者。

然而,这位年轻的德国小将在加拿大大奖赛上的表现突飞猛进,直到一起机械故障迫使他退出比赛。而很快,他就在英国大奖赛上获得了个人的首个积分,并在奥地利刷出了F1职业生涯第六名的最好成绩,也因此被评为全场最佳车手。

斯特内尔表示,舒马赫的进步证明了哈斯为什么总是相信他能在F1中取得好成绩,以及车队在面对年初的挫折时保持冷静是很重要的。

“做到冷静,这就是我们的目标。可喜的是,我们正是在外界试图制造焦虑的时候表现冷静,”斯特内尔在接受Autosport的采访时说道。 “我不会说这是一种满足感,但我们一直在朝着帮助米克成功和快速前进的目标而努力。我们已经做到了,对此我很高兴。”

斯特内尔承认,舒马赫不得不在2022年的早期阶段经历一次“重启”,因为他在摆脱了和尼基塔·马兹平的麻烦关系后,需要对抗的是速度强劲的新队友凯文·马格努森。

“对米克来说,一开始也很困难,因为他去年的表现相当出色,”斯特内尔补充道,“然后突然之间,他变得很低靡。我认为这对一位车手的驾驶,以及他给自己施加压力的方式都有影响。他必须学会这一点。“

”我总是说,‘越往上走,空气就越稀薄,你需要的皮肤就越厚。’以他和维斯塔潘在银石的缠斗为例,他输了,但这对他来说是好事,因为他能在这个过程中获益良多。做到这一点的最好方法就是从真正优秀的人那里学习。当你面对这样的对手时,你会学得很快。”

“去年跑在后面时,我不认为他能学到很多F1的经验。很多车手都是从F2来的,他们认为他们已经知道F1是如何运作的。但这需要时间。你不能强迫他。这就像上学一样,你不可能在两天内学完四年的课程。“

”现在米克必须学会驾驶一辆更好的车,继续在前面战斗并得分。从逻辑上讲,你越是奋战在前线,处境就越艰难,这是正常的。这就是为什么我认为,我们目前能达到这个水平非常好。现在我们必须一关接着一关闯,直到成为争夺积分的常客。”

目前舒马赫也是法拉利年轻车手学院的一员,他在F1的未来很大程度上取决于马拉内罗车队对他的规划。

然而斯特内尔表示,哈斯是否会留下德国小将的最终决定并不仅仅取决于法拉利。

“我不会谈论法拉利和我们的任何合同,”他表示,“当然也不会谈论法拉利和米克之间的合同,因为我也不知道这些细节。我知道大框架,但我不知道细节,我也不想知道。这就是我现在不想谈合同的原因。作为媒体,你必须尊重这一点。”

当有人提出之前关于法拉利完全掌控舒马赫未来的假设是错误的时候,斯特内尔表示:“确切地说,也许这不是那么清楚。你不能认为是由法拉利来告诉我们该怎么做。我们在这方面有发言权。”