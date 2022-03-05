哈斯终止与马兹平的F1比赛合约

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距离2022赛季揭幕战巴林大奖赛只剩两周，哈斯在本周六对外公布了这一由乌克兰危机引发的车手阵容变化。

自从2月24日乌克兰陷入危机之后，Uralkali钾肥公司的俄罗斯资本背景非常微妙，使得马兹平留在哈斯参加新赛季的前景就非常不乐观，因为Uralkali为马兹平的父亲迪米特里·马兹平所控制，并且与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切。巴塞罗那测试的最后一天，哈斯就把VF-22赛车涂装上所有与俄罗斯相关的元素剔除。

根据哈斯发出的简短声明，这支美国车队“已经选择”与Uralkali及马兹平立即结束合约，同时表示“与F1社区其他人一样，车队对乌克兰遭受入侵感到震惊和悲伤，希望快速且和平地结束这场冲突”。

预计哈斯将在下周的巴林测试开始前决马兹平的接替人选。当前美国车队由替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂。巴西人曾在2020年罗曼·格罗斯让在巴林遭遇火灾烫伤手后，代表哈斯参加了最后两场比赛。此前，车队暗示过如果有意外情况发生，他将是第一后选人。

Uralkali自去年起成为哈斯的冠名赞助商。据悉，美国车队的财政状况并不会因为突如其来的变动而受到冲击，相反成为了香饽饽。

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

上周的世界汽车运动历史会紧急会议上，国际汽联确认来自俄罗斯和白俄罗斯的赛车手能够以中立身份，即国际汽联的旗帜继续参加比赛。同时，车手也被要求签署一份车手承诺书，认可国际汽联与乌克兰团结一心、车手个人的中立身份，以及禁止所有俄罗斯旗帜和符号的出现。

在哈斯宣布决定之后，马兹平在个人社交平台上表达了他的失望，声称自己的意愿“完全被忽略”。

“对于得知我的F1合约被终止我非常失望，”马兹平写道。“尽管我理解难处，国际汽联的裁定，以及我为了继续（比赛）始终愿意接受提出的条件，完全被忽略，并且在这一单边决定没有遵循任何程序。”

“对于试图理解的人，我由衷地感谢你们。我非常珍惜我在F1的时光，并且真心希望我们能在更好的时期重新相聚。我会把更多的话留在今后再说。”

虽然马兹平在去年正式登上F1赛场，但早在2016年他就走入了人们的视线。在17岁时，他代表印度力量做了测试，并且在2017和2018年继续在这支车队担任试车手。2019年他驾驶梅赛德斯赛车参加了季中测试，还接受了德国车队制定的旧赛车私人测试项目，尽管双方没有深入的关系。

此前，国际汽联已经证实今年的俄罗斯大奖赛正式取消。而马兹平失去比赛机会，因为这本赛季F1没有了任何俄罗斯元素。