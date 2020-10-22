哈斯确认2021年更换车手阵容

当F1迎来第一场在波尔蒂芒的比赛之际，马格努森在个人社交平台上表示，在效力了哈斯四个赛季之后，他将在今年年底离开。而很快，格罗斯让也公布，他不会留在这支他从2016年起就效力的车队。

哈斯从2016年起参加F1，在度过了颇为成功的前三个赛季之后，从2019年起出现滑坡。与此同时，车队老板吉恩·哈斯对车队的继续投入也被打上了问号，即便其签署了未来五年继续参赛的《协和协议》。

近期，关于俄罗斯车手尼基塔·梅塞平的父亲可能投资哈斯的传言不断，也被认为将给梅塞平明年进军F1铺路。

此前，哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳承认车队的考察名单上有近10名车手，包括本赛季后将离开Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹以及多名年轻车手。

可以理解的是，法拉利希望继续哈斯继续使用其动力单元，以便安置一名自己旗下的年轻车手。