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哈斯确认舒马赫与马兹平2022年留下

哈斯F1车队确认米克·舒马赫与尼基塔·马兹平将在2022年继续搭档比赛。

哈斯确认舒马赫与马兹平2022年留下

哈斯的2022年车手阵容保持不变并不出人意料。考虑到马兹平的个人支持方Uralkali是车队的冠名商，他的留下不是秘密。而舒马赫虽然也与车队有共识，但是双方需要完成合约上的手续。

终于，本周末的俄罗斯大奖赛之前，美国车队做了官方宣布舒马赫与马兹平将继续一同比赛。

“我们知道我们想在2022年保持车手阵容的稳定，而我很高兴地确认米克·舒马赫和尼基塔·马兹平将在明年代表Uralkali哈斯F1车队比赛，”车队领队冈瑟尔·斯泰纳表示。

“2021年给了两位车手学习F1的机会，作为新秀，他们在今年做了很多。因为我们的整体，这绝对是一个艰难的赛季，但同时他们都欢迎挑战，与车队紧密地工作，来学习我们的流程，适应F1赛季的严酷性和所有事情——既有内部的，也有外部的。”

“现在我们展望2022赛季，我们有信心我们作为一支车队将有进步，给米克和尼基塔有竞争力的比赛装备，在他们的F1生涯里迈出下一步。”

去年成绩和财政不佳的哈斯，不得不选择在今年不做任何赛车开发，而是把精力集中在2022年新赛车的准备上。这意味着舒马赫和马兹平大部分时间里只能在赛道末尾彼此比赛。

前14场比赛中，俩人都没有拿到积分，而且在积分榜上排名榜尾。唯一的亮点，可能是德国人在法国大奖赛的排位赛里第一次——也是本赛季个人和车队——唯一一次闯入Q2。不过，这两位车手多次发生过摩擦，尤其是在荷兰赞德弗尔特和意大利蒙扎的两个周末里。

随着哈斯2022年车手阵容的落实，明年赛道上仅剩下阿尔法·罗密欧的一个席位。当前车队仍在考虑瓦尔特利·博塔斯搭档的候选人，其中包括中国车手周冠宇。

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