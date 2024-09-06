哈斯确认比尔曼参加阿塞拜疆大奖赛

哈斯确认奥利弗·比尔曼将顶替遭禁赛的凯文·马努格森，搭档尼科·霍肯博格参加阿塞拜疆大奖赛。

尽管马格努森上周日在蒙扎的比赛中为美国车队带回一个积分，但他因与皮埃尔·加斯利碰撞被罚10秒和扣除2个驾照分，使得自己的“超级驾照”在12个月内扣满12分，根据竞赛规则将自动停赛一场。

哈斯今天宣布，本赛季担任替补车手的比尔曼将继赛季初在沙特阿拉伯代替伤病的卡洛斯·塞恩斯为法拉利比赛之后，再次获得F1正赛的出场机会。

由于这位英国年轻车手将在2025赛季成为哈斯的正式车手，与埃斯特班·奥康成为队友，在巴库驾驶VF-20赛车将为他带来进一步与车队磨合的机会，尽管他已经多次参加了周五第一节自由练习。

与在吉达直到周六早上才临危受命不同，这次比尔曼将在巴库得到周五两个周五练习阶段的时间。

“作为提拔车手参加比赛肯定会面临更多挑战，因为准备时间等都很有限，但我很幸运在今年早些时候代表法拉利替补参赛过，所以我至少可以利用这些经验，”比尔曼在前往巴库之前说。

“本赛季我还驾驶VF-24赛车与哈斯F1车队参加了四个FP1阶段，毫无疑问这对我在巴库应对整个周末的比赛很有价值。车队目前的状态很好，我将尽我所能在可用的时间内做好准备。我们的目标是去到阿塞拜疆后度过一个稳健的周末。”

当时他在排位赛里名列第12位，正赛则以第七名完赛，如此令人惊艳的首秀成为美国车队决定提拔他的重要因素之一。下周末将初步检验他明年为哈斯比赛的竞争力。

“我很高兴奥利将在巴库与尼科一起驾驶VF-24赛车，”哈斯领队小松礼熊表示。“他已经在FP1出场和季后测试中表现出出很好的前景，他在沙特阿拉伯为法拉利比赛时发挥良好，取得了两个积分。这对奥利和车队来说又是一次绝佳的合作机会，这次是整个比赛周末，他找不到比尼科更好的队友做参考了。“