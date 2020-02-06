哈斯目标在新赛季找回年度前五名的状态

哈斯在昨天抢先公布了其参加2020赛季的VF-20赛车的涂装照片。在去年经历了冠名赞助商Rich Energy的风波之后，今年美国车队的赛车在涂装颜色上重新使用了标志性的红、灰、黑三色。而新车将继续搭配法拉利的动力单元。

与2016-2018年稳居中上游的成绩相比，哈斯在去年遭遇参加F1以来的低谷。因为VF-19存在严重问题，车队在21场比赛中仅有五场拿到积分，最终在制造商年度积分榜上位列倒数第二名。

作为车队老板，哈斯在坦言上赛季令他受到煎熬的同时，希望看到自己的车队能够在今年触底反弹。

“坦白说，我希望VF-20把我们带回到2018年我们在制造商积分榜上获得第五名时那样的状态，”美国人表示，“2019年是一个很难忍受的赛季。我们真的受了一番教育，这是参加F1必然会在某个阶段经历的。”

“我相信我们已经吸取了那些教训并且已经运用这些知识来把VF-20打造成更有竞争力的赛车。对我来说重要的是我们重返中游行列，连续不断地拿到积分，我们肯定有这个能力，并且作为一个集体我们已经证明了我们能够做到。”

哈斯在2019赛季最大的难题是轮胎始终无法正常工作，尤其是在西班牙大奖赛完成“升级”之后，因此虽然时而在排位赛中取得出色成绩，但是到了正赛的长距离下就毫无招架之力。直到赛季尾声阶段，车队才确认风洞数据的关联性出了差错。

不过，2020赛季在规则方面几乎没有明显的改动，意味着新赛车实际是在前一款基础上的改进。对此，车队领队甘瑟尔·斯泰纳表示全队上下已经对上赛季做了反省。

“看到一辆新F1赛车的研发总是令人激动，毫无疑问的是VF-20必须拿出前一辆赛车没有达到的表现，”斯泰纳说道，“本赛季规则保持稳定，这使得我们在理解赛车方面有所提高，并且仔细观察得更多，为VF-20赛车的设计找到解决办法和应用方案。”

“去年绝对是退步，这肯定不是我想要的结果，但是你从中吸取教训——我们都如此。车队里人人被要求自我反省，理解他们可以怎么改进。”