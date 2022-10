哈斯：新F1冠名协议能让车队接近预算帽水平运作

美国大奖赛前的周四,哈斯宣布车队与美国支付公司速汇金(MoneyGram)已经达成协议,速汇金将在明年成为车队冠名赞助商。由于哈斯在今年2月俄乌战争发生后终止了与前任冠名赞助商乌拉尔钾肥的协议,这份多年协议将为哈斯带来极大助推作用。

车队一直坚称失去乌拉尔钾肥的赞助不会对车队运营造成影响,不过车队也一直在积极为将来寻找新的合作伙伴。自2016年加入F1以来,哈斯一直是F1最小的车队之一,以不到目前每赛季1.4亿美元预算帽的资金运营。

不过,车队领队斯泰纳在新冠名商宣布后表示,现在与速汇金的合作让车队能够有机会接近预算帽限制,和其他车队拥有同样的资金水平。

“有了这个合作,我们能触及预算帽,这样大家就处在差不多的平台上了,” 斯坦纳说,“很显然大车队在预算帽之外的地方能花更多钱。“

”我一直说有了预算帽,从中长期来看,登上领奖台再不是遥不可及。那就是我们想要做的。有了这个合作,我们向前迈进了一步,几年后我们可以去争一争领奖台。我不是承诺明年(实现),因为我们刚从两年非常困难的时期中走出来,我们恢复得不错,而且会继续进步。”

A Haas F1 team press conference is held with Alex Holmes, CEO of MoneyGram, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images