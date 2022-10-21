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Formula 1 / United States GP 新闻

哈斯：新F1冠名协议能让车队接近预算帽水平运作

.冈瑟尔·斯泰纳表示，哈斯将从2023年起拥有新的冠名赞助商，从而能够以达到F1预算帽的资金水平进行运营。

Luke Smith
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, Grand prix editor
哈斯：新F1冠名协议能让车队接近预算帽水平运作
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美国大奖赛前的周四，哈斯宣布车队与美国支付公司速汇金（MoneyGram）已经达成协议，速汇金将在明年成为车队冠名赞助商。由于哈斯在今年2月俄乌战争发生后终止了与前任冠名赞助商乌拉尔钾肥的协议，这份多年协议将为哈斯带来极大助推作用。

车队一直坚称失去乌拉尔钾肥的赞助不会对车队运营造成影响，不过车队也一直在积极为将来寻找新的合作伙伴。自2016年加入F1以来，哈斯一直是F1最小的车队之一，以不到目前每赛季1.4亿美元预算帽的资金运营。

不过，车队领队斯泰纳在新冠名商宣布后表示，现在与速汇金的合作让车队能够有机会接近预算帽限制，和其他车队拥有同样的资金水平。

“有了这个合作，我们能触及预算帽，这样大家就处在差不多的平台上了，” 斯坦纳说，“很显然大车队在预算帽之外的地方能花更多钱。“

”我一直说有了预算帽，从中长期来看，登上领奖台再不是遥不可及。那就是我们想要做的。有了这个合作，我们向前迈进了一步，几年后我们可以去争一争领奖台。我不是承诺明年（实现），因为我们刚从两年非常困难的时期中走出来，我们恢复得不错，而且会继续进步。”

A Haas F1 team press conference is held with Alex Holmes, CEO of MoneyGram, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

A Haas F1 team press conference is held with Alex Holmes, CEO of MoneyGram, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

2021年对哈斯来说十分艰难，车队没有拿下任何积分，这一年的全部发展精力都集中在应对即将到来的新规则上。本赛季开局车队表现强势，凯文·马格努森在巴林站拿到第五，不过从那之后就渐渐滑落到中下游。目前，哈斯在车队冠军积分榜上位列第八，和位列第九的小红牛积分相同。

斯泰纳强调，车队以预算帽水平的资金进行运营的好处完全显现“需要时间”，不过他把这一协议称作是“哈斯F1车队更上一层楼的一步，可以真正与其他人在同一水平竞争。”

他补充道：“现在轮到我们呈上出色表现。正像你知道的，为了达到一定目标我从不怕努力工作，也不怕要求车队去努力工作。这就是我们继续要做的事情，只要我在这里。”

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