哈斯新车VF-20将在首轮测试前亮相

今年将是哈斯参加F1的第五个赛季，其新车代号延续了此前的命名法则，定为“VF-20”。2月19日，即首轮季前测试第一天，美国车队将在上午八点整——比阿尔法·罗密欧车队早15分钟——在车房门前举行简单的发布会，凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让两位正式车手将揭开新赛车的帷幕。

2019年，哈斯遭遇了参加F1以来表现最不尽如人意的赛季，在十支车队中排名倒数第二。赛季中，当哈斯为轮胎问题而焦头烂额时，车队的原冠名赞助商Rich Energy因为标识侵权而引发了一出令人惊愕的闹剧。最终在赛季结束前，双方解除了协议。

由于此前与Rich Energy的合约，哈斯2019赛季的VF-19赛车因黑色为主色调，配以金色。但是双方分道扬镳之后，今年的VF-20基本将恢复此前灰、白、红为主的方案。

至目前为止，已经有八支车队确定了新赛车发布的时间。这意味着只有红牛和威廉姆斯没有透露相关计划。根据现在的安排，法拉利将首先展示其2020年赛车，时间是2月11日。

2020年新车发布

2月11日 法拉利 意大利Reggio Emilia 2月12日 雷诺 法国巴黎 2月13日 迈凯伦 沃金 2月14日 红牛二队 奥地利萨尔茨堡Garage 7 2月14日 梅赛德斯 资料 2月17日 Racing Point 奥地利BWT工厂 2月19日 哈斯 巴塞罗那赛道 2月19日 阿尔法·罗密欧 巴塞罗那赛道

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