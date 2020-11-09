斯泰纳：哈斯愿意接受两名新秀车手的风险

随着阿尔法·罗密欧确认基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹会在2021年继续搭档比赛，AlphaTauri宣布留用皮埃尔·加斯利之后，哈斯成为唯一在下赛季唯一将以新组合参赛的车队，因为其已经明确不会留下合作多久的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森。

当前的车手市场上，塞尔吉奥·佩雷兹和尼科·霍肯伯格都是有经验的车手，但是据信俩人都在等待红牛对是否留下亚历山大·阿尔本做出决定。

不过业内认为，在吉奥维纳兹确定留在阿尔法·罗密欧之后，法拉利将竭尽全力把米克·舒马赫安排进入哈斯。此外，近期众多传言指向了俄罗斯F2比赛获胜者尼基塔·梅塞平可能在父亲的资金支持下，成为哈斯下赛季的比赛车手。

斯泰纳始终坚持表示哈斯方面还没有做出决定，而且拒绝给出考虑对象的名字。不过，他承认两名新秀是可行的选择之一，尽管有失败的可能。

“我们没有决定启用两名新秀，但是我可以简单地跟说说我对两名新秀的想法，”斯泰纳说道。“我们讨论过这个存在的风险和机会。”

“两名新秀肯定有风险，因为没人拥有查看数据等方面的经验。他们需要自己理解情况什么样，而且有出错的风险。但是好的一面是，你可以按照你想的样子来引导他们，他们能与车队一起成长。

“因为从来没这么做过，不代表不会成功。不成功的风险肯定是有的，我不会忽略这一点。”

哈斯自2016年开始参加F1，至今只启用过三名车手。格罗斯让从最初就加入了美国车队这个项目，而他的第一任队友是埃斯特班·古铁雷斯。但是墨西哥人在整个赛季未获一分后，就在2017年被马格努森取代。

近年来，无论是留下格罗斯让还是马格努森，哈斯都受到了很多质疑，尤其是两名车手多次在赛道上发生碰撞，且伴随着多种失误。然而斯泰纳认为，他管理的车队只是觉得没必要按照别人的方式，但无论做出什么样的决定，车队都愿意承担后果。

“我们做过很多与别人不同的事情，”意大利人说。“几年前有人问我‘为什么你留着格罗斯让那么久？没人那么久地留用过任何车手？’我们不必按照别人的做法来做。我们做我们认为正确的事情，无论成功与否，我们会受到判断，而不是别人。

“我们承担了风险，我们也把握了机会。所以如果我们用两名新秀——我们已经做了周全的考虑——我们知道利弊。如果我们那么做的话，我们会承受（结果）。”