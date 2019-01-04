哈斯希望格罗斯让在2019年延续“惊奇”表现

2018赛季揭幕战澳大利亚大奖赛上，两辆赛车进站时车队出现了换胎工序失误，导致哈斯错过了“双前六名”完赛的机会。自那以后，罗曼·格罗斯让的表现持续低迷。特别是在阿塞拜疆，他在安全车带领下撞墙，失去了眼看到手的积分。

当其队友凯文·马格努森连连为车队拿下积分时，格罗斯让在前九场比赛中颗粒无收。直到奥地利，他才摆脱困境并且在两辆梅赛德斯赛车退赛后，拿到了第四名的成绩。而且，他在连续五场大奖赛中，四次进入积分区。原本他在蒙扎获得第六名，但是因为哈斯赛车被判违规，被取消了成绩。

赛季结束时，格罗斯让落后马格努森19分，名列车手年度积分榜第14位。尽管如此，哈斯领队斯特内尔还是对法国人努力走出低迷的表现感到满意。

“他很好地克服了困难，那相当令人惊奇，”斯特内尔在总结2018赛季时谈起格罗斯让的表现，“我希望我们可以把这种状态保持下去。他向我许诺说‘我找到了秘诀’，而我对他说‘再也别忘了秘诀，因为我们可不想那样！’他已经明白为什么会那样。好吧。把秘诀记好了！”

2019年将是格罗斯让在F1的第十个赛季（第九个完整赛季），也是他在哈斯的第四个年头。对于这位美国车队进入F1后的“元老”车手，斯特内尔认为更重要的是他恢复了信心。

“我希望真的如此。我不知道他说的秘诀是什么，但是他显然找到了，”意大利人说，“自从他告诉我之后，他就没有搞砸过，至少没有出现过重大问题。当你比赛的时候，你总是会承担风险，无法做到完美。我觉得那也是不可能的。所以我认为如果他能集中注意力，那么他会有好的表现。”